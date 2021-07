Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela lada chwila zostaną rodzicami po raz drugi. Ich drugie dziecko przyjdzie na świat już na początku wakacji. Szczęśliwi rodzice poznali właśnie płeć drugiej pociechy. Mała Emilka będzie miała siostrzyczkę czy braciszka! My już wiemy - ogłosiła szczęśliwa aktorka na Instagramie Zdecydowała się zdradzić coś więcej? Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska pozuje z dużym brzuszkiem i porównuje obie ciąże! Tym razem "nie ma czasu na celebrację każdego miesiąca". O co chodzi? Agnieszka Kaczorowska jest w ciąży. Urodzi syna czy córkę? Drugie dziecko Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli przyjdzie na świat już za kilka miesięcy. Aktorka jest bardzo aktywną mamą. Na czas ciąży nie zrezygnowała z obowiązków zawodowych i pojawiła się nawet na gali wyborów Miss. Wraz z rodziną spędzała czas na rajskich Malediwach, a po powrocie do Polski zapowiedziała, że będzie przeprowadzała treningi dla mam w ciąży. Do tej pory jednak nie zdradziła, czy spodziewa się synka czy córeczki, ponieważ... sama nie znała jeszcze odpowiedzi na to pytanie. To jednak zmieniło się po dzisiejszej wizycie u lekarza, gdzie szczęśliwi rodzice dowiedzieli się czy w wakacje przywitają na świecie synka czy drugą córeczkę: Właśnie byłam na spotkaniu z naszym maluszkiem! Więc my już wiemy... a wy będziecie w tym tygodniu zgadywać, co? Kto tam jest i na kogo czekamy - napisała tajemniczo na Instagramie Miejmy nadzieję, że już niedługo aktorka zdecyduje się uchylić nam rąbka tajemnicy. Póki co, życzymy młodej i pięknej mamie oraz jej maluszkowi dużo zdrowia! Zobacz także: Ciężarna Agnieszka Kaczorowska pokazała urocze zdjęcia z córką. Emilka wzruszyła fanów Agnieszka Kaczorowska poznała już płeć...