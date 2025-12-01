Agnieszka Kaczorowska, znana tancerka i uczestniczka „Tańca z gwiazdami”, w podcaście Marzeny Rogalskiej dla Radia Złote Przeboje podzieliła się szokującymi doświadczeniami związanymi z hejtem, którego doświadcza głównie ze strony kobiet. Przyznała, że w tej relacji między kobietami dostrzega „ogromne rozdarcie”.

Jak opowiadała, na Instagramie, gdzie dominującą grupą obserwujących są kobiety, otrzymuje ogromne wsparcie i życzliwość. Jednak równocześnie największy hejt, z którym się mierzy, pochodzi właśnie od przedstawicielek tej samej płci.

Agnieszka Kaczorowska wróciła do kontrowersji „Tańca z gwiazdami”

Kaczorowska odniosła się także do swojego niespodziewanego odpadnięcia z programu „Taniec z gwiazdami”. Razem z partnerem Marcinem Rogacewiczem byli zaskoczeni decyzją widzów i producentów. Jak przyznała, czuła się, jakby ktoś ich „wykopał z pędzącego pociągu”. Z odcinka na odcinek ich występy były coraz lepsze, dlatego nagłe zakończenie udziału w show było dla nich trudne do zaakceptowania.

Czuliśmy się, jakby ktoś nas wykopał z pędzącego pociągu, nie zatrzymując się nawet na żadnej stacji. Bo w momencie, kiedy coś idzie gorzej, bierzesz pod uwagę, że możesz odpaść. Ale kiedy z odcinka na odcinek jest lepiej, a twój partner tak pięknie się rozwija, to nagłe zakończenie jest trudne do zaakceptowania przyznała Kaczorowska w podcaście Marzeny Rogalskiej.

Agnieszka Kaczorowska szczerze o hejcie od kobiet Wojciech Olkusnik/East News

Agnieszka Kaczorowska zdradziła, kto hejtuje ją najbardziej

Tancerka wyznała, że czasem z ciekawości socjologicznej zagląda na profile osób, które ją hejtują. Zazwyczaj okazuje się, że są to kobiety, często matki i żony. Agnieszka Kaczorowska przyznała, że nadal nie może zrozumieć, dlaczego akurat to internautki obrały ją sobie za cel, zamiast okazywać solidarność z aktorką. Gwiazda przyznała jednak, że zdążyła się przyzwyczaić, ponieważ już jako dziecko była atakowana ze względu na rolę w „Klanie”.

I jednocześnie największy hejt zbieram od kobiet. Hejt miałam zawsze, od dzieciaka, bo wiesz grać w serialu, który ogląda 10 mln ludzi. I słyszeć na korytarzu docinki, wyśmiewanie, to jest coś, co mnie budowało od dziecka. Teraz ten hejt wygląda inaczej, teraz jest głównie pisany, jest internecie. On też się dzieje głównie do kobiet wyjaśniła Kaczorowska.

W dalszej części gwiazda zdradziła, że sprawdza, kim są osoby, które jej źle życzą. Zazwyczaj kobiety z profilu to żony i matki, na pierwszy rzut oka zwyczajne Polki.

Ja nie jestem w stanie, czasem z ciekawości socjologicznej lubię wejść na profil osoby, która mnie hejtuje, i patrze kobieta, mama, żona i myślę sobie, jak to jest możliwe, że taki przykład ta pani daje swoim dzieciom, pisząc takie straszne rzeczy o kimś w internecie. Nie mieści mi się to w głowie stwierdziła.

Jak na hejt reaguje Kaczorowska? Dzisiaj stara się już nie wchodzić w dyskusje z nieznajomymi internautami. Przyznała, że zazwyczaj blokuje takie profile w mediach społecznościowych.

Blokuje. To jest moja przestrzeń, mój Instagram, moja przestrzeń. Dziękuje, do widzenia powiedziała.

Zobacz także: Kolejna edycja „Tańca z Gwiazdami” bez Kaczorowskiej. Sykut wie, kto wystąpi!