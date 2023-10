Agnieszka Kaczorowska od dłuższego czasu powtarza, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Właśnie dlatego dzień swoich urodzin spędza ze swoim ukochanym mężem, Maciejem Pela oraz uroczymi córkami, Emilią i Gabrielą. Co tak bardzo wzruszyło aktorkę? Koniecznie zobaczcie!

Agnieszka Kaczorowska w dniu swoich urodzin

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że często jej rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jak mogłoby się wydawać. Aktorka niejednokrotnie musi się mierzyć z krytyką. Internauci są bezlitośni wobec jej wyglądu. Z chęcią komentują także każdą jej wpadkę oraz życie prywatne. Szczególnie że gwiazda otwarcie mówi o tym, że u niej, podobnie jak u wszystkich zdarzają się kryzysy w małżeństwie i chwile bezsilności, związane z wychowaniem dwóch córek. Jednak to właśnie rodzina jest jej największą mocą i opoką. Ostatnio ta ma wiele powodów do radości. Dopiero co Agnieszka Kaczorowska bawiła się wspólnie z mężem i córkami na weselu. Wówczas wszyscy mówili o jej spektakularnej sukience. Teraz z kolei gwiazda ma inne powody do świętowania!

W niedziele, 16. lipca wypadają urodziny Agnieszki Kaczorowskiej. Gwiazda właśnie kończy 31. lat. Z tej okazji wspólnie z ukochanym wybrała się na przedłużony weekend nad polskim morzem, a konkretniej do miejscowości Lubiatowo. Parze towarzyszą małe córki. Przebieg ich wakacji możemy oglądać na instagarmowym profilu tancerki. To właśnie tam pokazała, jak spędza tegoroczne urodziny. Okazuje się, że ten szczególny dzień zaczęła od śniadania w towarzystwie ukochanego.

Następnie przyszedł czas na prezenty. Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska poczuła się naprawdę wzruszona, kiedy zobaczyła, co przygotowały dla niej córki. To urocze laurki z wyznaniem miłości:

- Total wzrusz - napisała aktorka, publikując zdjęcia preznetów od córek.

Ponadto cała rodzina świetnie bawi się nad polskim morzem.

Życzymy więc niezapomnianego, urodzinowego dnia!

