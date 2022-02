Agnieszka Kaczorowska została skrytykowana za... biust. Mistrzowska riposta gwiazdy!

Agnieszka Kaczorowska w swoim najnowszym wpisie na Instagramie odpowiedziała na zaczepki niektórych internautów. Gwiazda serialu "Klan" odniosła się do wiadomości, w których część osób zarzuca jej, że nie pokazuje prawdziwego życia. Agnieszka Kaczorowska w stanowczy sposób odpowiedziała na tego typu uwagi! Sprawdźcie, co napisała gwiazda. Agnieszka Kaczorowska odpowiada na krytyczne uwagi internautów Agnieszka Kaczorowska już od dzieciństwa jest związana z show-biznesem. Aktorka miała zaledwie kilka lat, kiedy dołączyła do obsady serialu "Klan". Gwiazda TVP zdobyła sympatię widzów i ogromną popularność. Dziś na Instagramie obserwuje ją ponad 400 tysięcy internautów. Agnieszka Kaczorowska na swoim profilu na Instagramie co jakiś czas dzieli się swoimi przemyśleniami, które często wywołują ogromne poruszenie w sieci. Tak było kiedy m.in. opublikowała wpis o "modzie na brzydotę". Agnieszka Kaczorowska za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradza również, jak wygląda jej życie prywatne. Niestety, co jakiś czas w komentarzach pojawiają się opinie, że to, co pokazuje jest nieprawdziwe. Teraz gwiazda serialu "Klan" postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty! Jaka jest prawda?🤔 Czasem ktoś TU napisze 👉🏻 „ale przecież to nieprawdziwe”… Hmmm…🤔 A czy jest jedna prawda❓ Każdy z nas ma inne życie. Mamy inne poglądy. Inną sytuację życiową. Inaczej się w życiu organizujemy. Mamy inne wartości, inne cele i marzenia. Dzielimy się tym fragmentem swojego życia, którym chcemy i swoją prawdę w tym podajemy.🙏- zaczyna swój wpis. (...) Tu jest MOJA prawda, a raczej jej część… bo jak każdy wybieram co chcę Wam pokazać i o czym powiedzieć. Jeśli odnajdujesz w tym inspirację,...