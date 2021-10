Agnieszka Kaczorowska pokazała wzruszające nagranie z córeczką! "Nie ma nic piękniejszego"

Agnieszka Kaczorowska nie kryła swojego szczęścia, a Maciek Pela zalał się łzami. Wszystko przez to, co zrobiła ich córeczka. Gwiazda wszystko nagrała.

Agnieszka Kaczorowska, która pod koniec lipca po raz drugi została mamą, w swoich mediach społecznościowych chętnie porusza temat macierzyństwa, dzieli się z internautami własnymi doświadczeniami i przemyśleniami, a także publikuje zdjęcia swoich ukochanych córeczek. 2-letnia Emilka i maleńka Gabrysia są prawdziwymi gwiazdami na Instagramie swojej słynnej mamy. Choć Agnieszka Kaczorowska konsekwentnie nie pokazuje twarzy dziewczynek, za to z wielką przyjemnością dzieli opowiada o ich małych sukcesach. Jak się okazuje, teraz Emilia doprowadziła swoich rodziców do prawdziwych łez wzruszenia. Agnieszka Kaczorowska właśnie opublikowała nagranie, na którym dziewczynka dosłownie stopiła nasze serca.

Agnieszka Kaczorowska pokazała poruszające nagranie z córką

Córeczki to prawdziwa duma Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli. Ostatnio, przy okazji powrotu z rodzinnych wakacji, Agnieszka Kaczorowska zdradziła, że 2-letnia Emilia była cztery razy za granicą i zachwalała wyjazdy z dziećmi, z których - jak przyznała - jej starsza córka wraca zawsze z nowymi umiejętnościami. 2-latka chodzi również na zajęcia dodatkowe, a Agnieszka Kaczorowska zapisała dziewczynkę na gimnastykę, basen, a także zajęcia muzyczne. Co więcej, znana tancerka i aktorka często mówi o niezwykłej rodzinnej więzi, która panuje w jej domu. Teraz gwiazda pokazała nagranie z Emilią, które rozczuliło nas do granic możliwości, a łzy wzruszenia u tej pary zrozumie każdy rodzic. Na filmiku możemy usłyszeć, jak dziewczynka mówi, że kocha swoją mamusie i swojego tatusia!

- Kocham. Kocham bardzo tatusia. Mamę bardzo - mówi Emilka. - Wzrusz na maksa! Nie ma nic piękniejszego - stwierdziła Agnieszka Kaczorowska.

Na słowa swojej córeczki bardzo emocjonalnie zareagował też Maciek Pela!

@agakaczor, Instagram

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska zdradza, w czym śpi... "Nocą też chcę się czuć dobrze, dla męża"

Agnieszka Kaczorowska nie raz podkreślała, że Maciek Pela to prawdziwy tata na medal. Co więcej, sam mężczyzna przyznał, że posiadanie dzieci zdecydowanie go odmieniło.

Ojcostwo zmiękczyło moje wnętrze, bez dwóch zdań. I po dwóch latach bycia tatem-matem stwierdzam, że... fajnie jest być wrażliwym! - pisał na swoim Instagramie.

Trudno więc się dziwić, że kiedy usłyszał tak piękne słowa z ust swojej 2-letniej córeczki, zalał się łzami! Maciej Pela udostępnił relację Agnieszki Kaczorowskiej w swoich mediach społecznościowych i podpisał nagranie jednym, ale bardzo wymownym słowem:

Ryczęęęęę!!!!

@maciek.pela, Instagram

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska-Pela o konfliktach z mężem! Powody? "Jak po prostu jestem głodna"

Spodziewaliście się, że Maciek Pela jest aż tak wrażliwy? Młodzi rodzice nie ukrywają, że córeczki to ich największe szczęście.

Jestem szczęśliwa, bo mam w sobie ogrom wdzięczności!⭐️

Za wszystko co się do tej pory wydarzyło w moim życiu i za wszystko co otacza mnie DZIŚ.



Jestem szczęśliwa, bo mam w sobie ogrom miłości!❤️ Kocham i jestem kochana. Kocham ludzi i kocham życie. I ta miłość się tylko mnoży i mnoży… - pisała Agnieszka Kaczorowska.

Musimy przyznać, że ta rodzina tworzy wyjątkowo piękny obrazek!