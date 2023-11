Agnieszka Kaczorowska dwa miesiące temu po raz pierwszy została mamą. W tym czasie gwiazda wybrała się już w pierwszą podróż z córką do Włoch, wróciła do pracy na planie serialu "Klan" i spotkała się z przykrą sytuacją, którą był atak hejtera. Teraz aktorka zdecydowała się pokazać kolejne zdjęcie z Emilką i wymieniła nowe umiejętności dziewczynki. W niektóre z nich nie dowierzają Internauci! O co chodzi?

Nowe umiejętności 2-miesięcznej córki Agnieszki Kaczorowskiej!

W ciągu ostatniego roku życie Agnieszki Kaczorowskiej bardzo się zmieniło. W 2018 roku wyszła za mąż za Macieja Pelę, a niedawno została mamą. Nowa rola pochłonęła ją bez reszty. Gwiazda na każdym kroku podkreśla, jak cudownym dzieckiem jest jej córka i jakie pokłady miłości w niej wyzwala:

Ależ ona nam daje radości!!!❤️ To już 2 miesiące! ???? Rośnie, rozwija się pięknie... a my kochamy nieprzytomnie!!! - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.

Okazuje się, że nie zawsze jest łatwo i aktorka przyznała, że Emilka ma problemy z brzuszkiem, przez co czasem wymaga jeszcze więcej uwagi i czułości. Dodała też, że dziewczynka potrafi już coraz więcej:

I tak...czasem nie śpimy, czasem cały dzień tulimy, bo brzunio doskwiera... czasem awanturka, bo nosek zatkany, a czasem najchętniej leżałaby cały dzień przy piersi, bo nastrój jakiś słabszy... Ale wszystko to dalej jest piękne! ???? Bo zaraz po tym, śmieje się do nas od ucha do ucha...rozmawia z nami, strzela minki, obserwuje, uczy się pełzać...śpi słodko jak aniołek???? Jest niezmiennie naszym największym cudem❗️ - dodała gwiazda.

Internauci oceniają nowe zdjęcie Agnieszki Kaczorowskiej

Te nowe umiejętności zainteresowały Internautów. Nie wszystkie Instamatki wierzą bowiem w to, że 2-miesięczne dziecko umie pełzać:

Na pełzanie chyba troszkę za wcześnie ???? - napisała jedna z Internautek.

Fanki Agnieszki Kaczorowskiej stanęły w jej obronie pisząc, że każde dziecko jest inne i nabywa nowych umiejętności w innym czasie.

- Każde dziecko jest inne :) - no wystarczy pomyśleć, faktycznie. W takim tempie dzieci z brzucha będą wypełzać. ???????? - Mowa o nauce pełzania czyli jego jakiś tam początkach ale skoro lepiej wiesz co robią cudze dzieci to nic tylko Ci pogratulować - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że zdjęcia i posty Agnieszki Kaczorowskiej dotyczące jej córki wywołują w sieci spore kontrowersje. Czy to zniechęci młodą mamę do takich publikacji, a może wręcz przeciwnie, będziemy oglądać więcej zdjęć z Emilką?

Agnieszka Kaczorowska chwali się córką, ale konsekwentnie nie pokazuje jej twarzy

