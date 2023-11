Agnieszka Kaczorowska niedawno została mamą. Aktorka przyznała, że teraz to córeczka zdominuje jej Instagram i faktycznie tak się stało. Odkąd tancerka wyszła ze szpitala pokazała już kilka zdjęć z dziewczynką, ale do tej pory nie zdradziła imienia i nie pokazała jej twarzy. Okazuje się, że pierwsze chwile z dzieckiem nie do końca wyglądają tak, jak powinny bo na profilu Agnieszki Kaczorowskiej pojawiło się mnóstwo obraźliwych komentarzy, również w stosunku do jej córki...

Obraźliwe komentarze na profilu Agnieszki Kaczorowskiej!

W końcu gwiazda zdecydowała się ujawnić wszystkie komentarze i poprosiła Internautów o pomoc! Poinformowała też, że sprawę ma zamiar zgłosić na policję. Osoba pisząca z fałszywego konta na Instagramie nie ma żadnych hamulców i to, co pisze jest przerażające, szczególnie dla młodej mamy, która czyta takie słowa w stosunku do swojego dziecka:

Twój bachor martwy, jak nie zdradzisz imienia Szkoda, że ci nie zdechł bachor przy porodzie - czytamy na ujawnionym przez aktorkę screenie.

Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się otwarcie poinformować o tej sprawie i poprosiła swoich fanów o pomoc, apelując:

Bardzo was proszę o zgłaszanie profilu. To ostatnio nagminne i jesteśmy przekonani, że to jedna i ta sama osoba zakładająca różne profile, dlatego idziemy na policję - napisała na Instastories.

Z podobnymi komentarzami musiało się zmagać wiele gwiazd, które też mówiły o tym, jak okropni potrafią być hejterzy! Miejmy nadzieję, że ta przykra sytuacja szybko zakończy, a osoba, pisząca takie komentarze zostanie złapana!

