Agnieszka Kaczorowska wróciła do pracy! Gwiazda dopiero co po raz pierwszy została mamą, a już pracuje na planie serialu "Klan". Agnieszka tak jak m.in. Ewa Farna czy Anna Wendzikowska nie zdecydowała się na długi urlop macierzyński. Od porodu minęło dopiero ok. 8 tygodni. Czy to wystarczający czas, aby zostawiać maluszka pod opieką w domu? A może córka aktorki towarzyszy jej na planie?

Agnieszka Kaczorowska wróciła do pracy

W ostatnich miesiącach wiele zmieniło się w życiu Agnieszki Kaczorowskiej. Aktorka we wrześniu 2018 roku stanęła na ślubnym kobiercu, gdzie wyszła za mąż za tancerza Macieja Pelę. Para długo nie czekała na powiększenie rodziny. Na początku 2019 roku Agnieszka zdradziła, że już za kilka miesięcy zostanie mamą. Pod koniec lipca urodziła dziewczynkę, która otrzymała na imię Emilia.

Agnieszka skupia się teraz na wychowywaniu córki. Pomaga jej w tym mąż, Maciej, który nie boi się obowiązków przy dziecku. Mało tego, aktorka zdecydowała się na powrót na plan zdjęciowy. I jak się okazuje nie zabrała dziewczynki ze sobą, a zostawiła ją pod opieką taty.

- Córeczka cały czas jest blisko. Gdy ja nagrywam, Emilka jest pod opieką taty, ale zawsze gdzieś w pobliżu, abym w porze karmienia mogła ją nakarmić. Na razie nie będę na planie całymi dniami, a raczej będę przyjeżdżać na pojedyncze sceny - powiedziała nam Agnieszka Kaczorowska.

Oprócz pracy na planie serialu, Agnieszka prowadzi również szkołę tańca na warszawskiej Pradze i kanał na YouTubie. Ostatni odcinek z cyklu "Będę mamą" pojawił się przed narodzinami dziecka, ale wydaje się prawdopodobne, że drugi sezon ruszy już niebawem! Czekacie?

Agnieszka na planie "Klanu"

Córka Agnieszki ma na imię Emilia