Agnieszka Kaczorowska pokazała idealne zdjęcia z baby shower. Fani: "Dobrze, że nie brzydko" 

Maciej Pela nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych. Jak sam zresztą napisał, pochłaniały go inne dziedziny życia i nie oddawał się zbyt chętnie prowadzeniu swojego konta na Instagramie. Jednak mężczyzna poczuł się zobowiązany zabrać głos w sprawie ukochanej małżonki i jej postu o "modzie na brzydotę". Maciej Pela nie ukrywał, że wrócił na Instagram właśnie po to, by powiedzieć co o tej sprawie myśli. Słowa, które napisał, nieco rozmiękczyły wzburzonych internautów. Maciej Pela o małżeństwie z Agnieszką Kaczorowską: "Jestem Twój na zawsze" Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska wzięli bajkowy ślub we Włoszech trzy lata temu. Po tym pięknym wydarzeniu na świat przyszła ich pierwsza córka Emilia. Od tego czasu profil na Instagramie Agnieszki Kaczorowskiej ruszył z kopyta, zaś Maciej Pela w zasadzie przestał go prowadzić, zajęty swoimi obowiązkami. Jak się jednak okazuje w fali komentarzy na temat wpisu Agnieszki Kaczorowskiej o "modzie na brzydotę" internauci dopytywali się także jej małżonka, czemu nie zabiera głosu w sprawie i dlaczego zniknął z Instagrama. Mężczyzna postanowił w końcu odpowiedzieć: Ostatnio usłyszałem, że gdzieś zniknąłem. To prawda… zniknąłem z jednego świata, żeby pojawić się w innym. I tej w nowej rzeczywistości odnalazłem swoją drogę, którą chcę iść do końca życia. 3 lata temu zostałem mężem. 2 lata temu ojcem. A w tym roku przyjdzie na świat nasza druga córeczka. Rok po roku podążam swoją ścieżka, pielęgnując w sobie największą z wartości - rodzinę - zaczyna swój wywód Maciej. Mężczyzna zdecydował się opowiedzieć nieco o swoim małżeństwie z aktorką. Przyznał także, że ich życie nie jest idealne, miewają kłopoty, ale zawsze mogą na siebie liczyć, właśnie dlatego...