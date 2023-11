Relacja Agnieszki Kaczorowskiej z jej ojcem nie należy do najłatwiejszych. Mężczyzna odszedł od jej mamy, gdy aktorka była małym dzieckiem. Przez lata gwiazda "Klanu" unikała kontaktu z ojcem, ponieważ miała do niego żal. Okazuje się jednak, że czas leczy rany, a Agnieszka Kaczorowska i jej tata dali sobie kolejną szansę.

Celebrytka w programie "Gwiazdy Cejrowskiego" wyznała, że niedawno zakopała topór wojenny ze swoim ojcem.

Jesteśmy dwa dni po tym, jak spotkaliśmy się wieczorem i piliśmy sobie winko. Bardzo dużo rzeczy się znowu otworzyło. To nie jest taka bliska relacja jak z mamą i nigdy nie będzie, bo to trzeba by było wiele lat nadrobić. Bardzo go kocham jako tatę i chcę dla niego jak najlepiej - zapewnia Agnieszka Kaczorowska.