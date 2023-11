Agnieszka Kaczorowska i Maciek Pela szykują się do ślubu! Zaledwie kilka dni temu gwiazda "Tańca z Gwiazdami" zdradziła fanom na Instagramie, że zaręczyła się ze swoim partnerem. W sieci opublikowała wówczas wzruszający wpis i zdjęcie pierścionka zaręczynowego.

Zdobył i rozkochał. Postawił mój świat do góry nogami i dał poczucie bezpieczeństwa. Każdy chwila w jego towarzystwie to szczęście. A wszystkie wspólne plany to nasze osobiste skarby...???????? @maciek.pela ????- napisała Agnieszka Kaczorowska.