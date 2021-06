Agnieszka Kaczorowska opublikowała w sieci nowy film, a w sieci znów zawrzało! Mocne komentarze internautów

Agnieszka Kaczorowska pokazała na Instagramie nowe nagranie, na którym występuje razem z mężem, ale chyba nie spodziewała się takiej reakcji niektórych fanów. Część internautów mocno skrytykowała gwiazdę serialu "Klan"! Co zarzucają aktorce i tancerce, która już wkrótce po raz drugi zostanie mamą? W sieci znów rozpętała się prawdziwa burza. Sprawdźcie, o co chodzi!

Ponad tydzień temu Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie wpis, który oburzył internautów i całkiem sporo gwiazd. Gwiazda "Klanu" stwierdziła wówczas, że m.in. na Instagramie zapanowała "moda na brzydotę".

Po co na siłę robić z siebie „taką zwyczajną”, zamiast „wyjątkową i niepowtarzalną”? Po co być „zmęczoną” i w tym taką „prawdziwą” jak można koncentrować się na swojej sile ? Po co eksponować swoje wady, mówiąc o „dystansie” jak można po prostu je akceptować, żyć sobie z nimi spokojnie, a budować markę osobistą opartą na superlatywach?- zastanawiała się Agnieszka Kaczorowska.

Internauci byli zaskoczeni wpisem celebrytki i ostro go komentowali. Oburzenia nie ukrywały również koleżanki Agnieszki Kaczorowskiej ze świata show-biznesi. Ostatecznie gwiazda "Klanu" przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni jej wpisem i na jakiś czas ograniczyła swoją obecność w mediach społecznościowych.

Instagram agakaczor

Teraz z kolei Agnieszka Kaczorowska opublikowała krótki film, na którym tańczy ze swoim mężem, a internauci, którzy do tej pory mają żal do gwiazdy za jej kontrowersyjny wpis, ostro ją skrytykowali!

Zobacz także: Mąż Agnieszki Kaczorowskiej stanął w obronie ukochanej, a fani zmiękli? "Klasa"

Część intarnautów nie ukrywa, że nie podoba się im nowy wpis i nagranie Agnieszki Kaczorowskiej. Co jej zarzucają?

- Szkoda ze nie potrafisz się przyznać do błędu tylko dalej brniesz w to wyreżyserowane „piękno”, No ale coś.. skoro „marka jest najwazniejsza”😂😂😂

- Ale to jest sztuczne troszke :(

- Kurcze lubię Pani osobę ale nie rozumiem po co co chwilę dodawać takie prywatne filmy na portale publiczne? Przecież nie musicie udowadniać ludziom że się kochacie ? Tym bardziej że widać, że te filmy są ustawione od.. do...

- Moda na sztuczne piękno 🤢🤮😂- czytamy na Instagramie.