Agnieszka Kaczorowska oceniła najnowszą, dziesiątą edycję "Tańca z Gwiazdami"! Agnieszka Kaczorowska przez kilka lat brała udział w tanecznym show Polsatu. Aktorka i tancerka występowała w "TzG" od 2014 roku, ale po raz ostatni widzieliśmy ją w ósmej edycji show, która była emitowana wiosną 2018 roku. Kilka miesięcy później Agnieszka Kaczorowska opublikowała w sieci naprawdę mocne oświadczenie, w którym przyznała, że nie będzie już występować w programie. Ostatnio gwiazda pojawiła się jednak na planie dziesiątej edycji "TzG", żeby kibicować swojemu przyjacielowi. Teraz oceniła najnowszą odsłonę show!

Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z portalem plejada.pl przyznała, że pojawiła się na planie jednego z ostatnich odcinków programu "Taniec z Gwiazdami" na zaproszenie Jacka Jeschke z którym się przyjaźni. Co ciekawe, aktorka i tancerka oceniła również najnowszą edycję show. Agnieszka Kaczorowska zwróciła uwagę, że z "TzG" coraz częściej odpadają te gwiazdy, które dobrze tańczą, ale są mniej popularni od pozostałych uczestników.

Jeżeli chodzi o tę edycję to jest naprawdę zaskakujaca pod względem tego, kto odpada. Takie są reguły gry, ale szkoda, że taniec się nie broni. Niestety pary, które odpadały tańczyły nieźle. Każdy ma swoją rzeszę fanów, która głosuje i to jest zrozumiałe, masz więcej głosów przechodzisz dalej. Takie są zasady, ale z perspektywy tancerza jest to po prostu trochę smutne bo fajnie by było oglądać taniec na najwyższym poziomie np. w finale, a nie najbardziej znanych ludzi- w rozmowie z plejadą. oceniła Agnieszka Kaczorowska.