Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. Z programem niespodziewanie pożegnali się Rafał Szatan i Lenka Kliemntova. Para nie zatańczyła najgorzej, jednak otrzymała najmniejszą ilość głosów i musiała opuścić taneczne show. Lenka Klimentova skomentowała odpadnięcie z programu we wpisanie na Instagramie. Czy chciałaby zatańczyć z innym partnerem? Zobaczcie, co napisała.

Lenka Kliment i Rafał Szatan zajęli przedostatnie miejsce w "Tańcu z Gwiazdami". Jako pierwsza program opuściła Reni Jusis, która również była zaskoczona decyzją. O kryształową kulę wciąż walczą m.in. Basia Kurdej-Szatan, Magda Bereda, Akop Szostak czy Monika Miller. Gwiazdy muszą teraz ostro trenować, aby i oni za tydzień nie usłyszeli przykrego werdyktu.

Dwa dni po emisji programu Lenka Kliement napisała w sieci, co myśli o odpadnięciu z show.

Jest nam bardzo przykro ale na początek powiem żeby was wyprzedzić, że wiem, że są dużo gorsze rzeczy niż odpadnięcie z programu telewizyjnego ale jeżeli jest się człowiekiem emocjonalnym i otwartym to po prostu bardzo się to przeżywa, I tacy właśnie my jesteśmy... bardzo to boli bo wiem że zdecydowanie za szybko skończyła się nasza przygoda z "Tańcem z Gwiazdami" - napisała Lenka.