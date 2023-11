Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zostali rodzicami pod koniec lipca. Dokładnie 26 lipca na świat przyszła córeczka pary, która całkowicie odmieniła jej życie. Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że macierzyństwo było jej marzeniem i spełnia się w nowej roli.

Zostaliśmy oblani miłością. ❤️ 26 lipca na świat przyszła nasza kruszynka, nasz cud, nasze szczęście. ❤️❤️ Rodzinka w komplecie. No i @maciek.pela ???? bez Ciebie nie dałybyśmy rady - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie, na którym pokazała również urocze zdjęcie ze szpitala.

Teraz niemal każdego dnia chętnie pokazuje nowe zdjęcia swojej pociechy, ale do tej pory nie zdradziła jej imienia, co nieco bulwersuje jej fanów. Tymczasem jednak Agnieszka i jej mąż postanowili opowiedzieć o porodzie. Zobaczcie poniżej, co zdradzili!

Agnieszka Kaczorowska o porodzie

Agnieszka Kaczorowska i jej mąż byli gośćmi "Dzień Dobry Wakacje", gdzie wyjawili szczegóły dotyczące narodzin ich córeczki. Jak się okazuje, gwiazda rodziła siłami natury, a jej mąż był przy niej obecny. Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy Agnieszka Kaczorowska była w ciąży, bardzo rozważała, czy Maciej powinien uczestniczyć w porodzie. W końcu jednak para zdecydowała, że to wyjątkowy moment w jej życiu i nie powinien ominąć Macieja.

Zastanawialiśmy się długo, czy tego chcemy, na początku byliśmy przekonani, że to nie jest doby pomysł. Potem stwierdziliśmy, że dlaczego nie. Chciałam, żeby obok mnie był Maciek. Oboje płakaliśmy. (...) Rodziłam siłami natury, do tego jesteśmy stworzone my, kobiety. (...) Zmieniły się kompletnie priorytety, pierwsze sześć tygodni chciałabym nie pracować - wyznała Agnieszka Kaczorowska.

Gwiazda przy okazji poruszyła temat karmienia piersią. Jej zdaniem, to nie powinien być temat tabu.

Każda kobieta może karmić jak chce, gdzie chce, kiedy chce. Ja uważam, że naturą jest karmienie piersią i kiedy mam okazję, to to robię - powiedziała gwiazda.

Zgadzacie się z nią?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zostali rodzicami 26 lipca

Agnieszka Kaczorowska spełnia się w nowej roli