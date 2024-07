Agnieszka Kaczorowska w tym roku częściej niż zwykle gościła w mediach. Po występie u Kuby Wojewódzkiego zaczęła pojawiać się na warszawskich salonach, a także udzielać wywiadów, w których zdradziła odrobinę swojej prywatności. Zobacz: "Wolę starszych i dojrzalszych mężczyzn"

W rozmowach wielokrotnie podkreślała, że jednym z jej marzeń jest dostanie się do szkoły teatralnej. W tym roku gwiazda "Klanu" podjęła walkę o indeks. Niestety nie wszystko poszło po jej myśli. Kaczorowska odpadła na drugim etapie rekrutacji.

- Przeszłam co prawda do drugiego etapu egzaminów do Akademii Teatralnej w Warszawie, ale na tym musiałam zakończyć rekrutację. Będę jednak próbować w przyszłym roku. Tak łatwo się nie poddam! Egzaminy to nie tylko duże wyzwanie, ale też stres... Dostałam lekcję pokory, a to bardzo ważne w tym zawodzie - powiedziała w wywiadzie dla serwisu Plejada.pl.