Informowaliśmy kilka dni temu, że na fali popularności związanej z udziałem w show Kuby Wojewódzkiego, Agnieszka Kaczorowska postanowiła założyć bloga, gdzie będzie zamieszczać notki związane z jej życiem prywatnym, tańcem, aktorstwem i... kulinariami. Przypomnijmy: Agnieszka Kaczorowska chce być jak Maffashion? Została blogerką

Po pierwszej, nieco ogólnej notce, przyszedł czas na kolejną. Tym razem wpis zatytułowany jest już bardzo tajemniczo, ale i zachęcająco: "Instrukcja obsługi kobiety". Zmartwią się jednak wielbiciele sławnej "Bożenki z Klanu", którzy liczyli na to, że młoda gwiazda zdradzi sposób, w jaki można ją poderwać. Agnieszka poświęciła bowiem nową notkę, aby opisać swoje wrażenia z występu Anny Dereszowskiej z Febus Wąsatym Trio, który odbył się w Po Prostu Zachęta w Warszawie i był zatytułowany właśnie "Instrukcja Obsługi Kobiety". Kaczorowska była zachwycona recitalem:

Utwory w dużej części były niezwykle wzruszające, tak prawdziwe, iż każdy mógł je dopasować do swojego życia, uciec do wspomnień lub cieszyć się z teraźniejszości. Show o kobiecie, dla kobiet i dla panów, dla par i singli, w najlepszym wykonaniu, przez kobietę z ogromnym temperamentem, magią w sercu, niespotykaną energią i fenomenalnym głosem, to idealny pomysł na wieczór, jeśli nie boicie się swoich silnych emocji, łez, śmiechu i inteligentnej formy rozrywki. Gorąco polecam! - napisała na swoim blogu.