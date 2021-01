Agnieszka Kaczorowska w ogniu krytyki: "W ciąży ciągniesz sanki?!" Ostro odpowiedziała 

Agnieszka Kaczorowska przeżywa niezwykły czas. Aktorka spodziewa się drugiego dziecka! Nic więc dziwnego, że Kaczorowska celebruje rodzinne momenty, a uroczymi zdjęciami z pierwszego wyjścia na sanki jej córki podzieliła się na swoim Instagramie. Niestety nie wszyscy podzielali radosny humor aktorki. Jedna z internautek sprowokowała Agnieszkę do kąśliwej odpowiedzi.

Agnieszka Kaczorowska ostro odpowiada internautce: ''Do widzenia''

Agnieszka Kaczorowska w sobotnie popołudnie razem z córką i mężem wybrała się na sanki. Okazuje się, że dzień był wyjątkowy, ponieważ mała Emilka po raz pierwszy cieszyła się zimą w ten sposób:

Pierwsze sanki w życiu Emiśki zaliczone. Na szczęście nie jest jeszcze wymagająca co do prędkości... Tylko jak tu teraz namówić ją na powrót do domu? - opisała zdjęcie Agnieszka.

Wśród wielu komentarzy podzielających entuzjazm aktorki i jej rodziny znalazł się jeden, który sprowokował Kaczorowską do reakcji:

W ciąży ciągniesz sanki, czy to tylko dla zdjęcia na Insta? - zapytała jedna z komentujących.

Agnieszka Kaczorowska postanowiła odpowiedzieć, wytłumaczyła, że sanki są bardzo lekkie:

Sanki są ultralekkie. Fakt, że mąż ciągnął je znacznie więcej, ale nie widzę problemu, żebym i ja je ciągnęła... Jeżeli kobieta w ciąży nie ma zaleceń, aby leżeć, to nawet wskazane jest aby się ruszała! - zauważyła aktorka.

Internautka jednak nie daje za wygraną i kontynuuje temat, sugerując Kaczorowskiej, że zdjęcie jest sponsorowane

[...] patrząc na to, że tu wszystko "sponsoring" i pod publikę, to w innej sytuacji by był post o tym, żeby sanek w ciąży jednak nie ciągnąć - kontynuuje internautka.

Natomiast Kaczorowska wyraźnie poirytowana postanowiła konkretnie odpowiedzieć:

Następnym razem zaproszę panią na spacer i postoi pani ze stoperem, licząc, kto ile ciągnął sanki... Jeśli to dla pani takie ważne, ok? (...) Muszę panią bardzo zdziwić, gdyż zdjęcie nie jest sponsorowane. Jest też wrzucone z czystej radości czasu z rodziną. Proszę szukać dziury w całym w swoim życiu... Chyba że nie ma czego szukać, bo jest bardzo dziurawe. Do widzenia - dogryzła fance.

Agnieszka Kaczorowska wyraźnie miała już dość. Przez ostatnie tygodnie komentarze fanów, którzy sugerowali jej ciążę, także nie były dla niej przyjemne. I choć aktorka faktycznie spodziewa się drugiego dziecka, wyraziła nie raz ogromne rozczarowanie postawą internautów, którzy gratulowali jej stanu błogosławionego, zanim go ogłosiła.

Agnieszka Kaczorowska chciała pochwalić się miłym rodzinnym popołudniem, skończyło się na nieprzychylnych komentarzach.

Agnieszka Kaczorowska na łamach magazynu ''Party'' ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka!