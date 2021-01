Agnieszka Kaczorowska komentuje zagraniczne wyjazdy gwiazd w pandemii. Ten wpis zaszokował internautów

Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym poruszyła temat zagranicznych podróży w dobie pandemii koronawirusa. Gwiazda "Klanu" odniosła się do komentarzy gwiazd i internautów, które uważają, że w tak trudnym dla wszystkich czasie sławy nie powinny pokazywać, jak wypoczywają na rajskich plażach. Zobaczcie, co napisała Agnieszka Kaczorowska. Internauci przyznali jej rację.

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami życie wielu osób na całym świecie. W Polsce już od ponad 10 miesięcy obowiązuje szereg obostrzeń, które wpływają na wszystkich. Zamknięte hotele czy restauracje mają wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się groźnego wirusa. Każdy kto jednak chce wypocząć może wybrać się na zagraniczne wakacje- i tak zrobiło ostatnio całkiem sporo gwiazd. Zdjęcia z rajskich plaż pokazywały m.in. Małgorzata Rozenek, Basia Kurdej-Szatan czy Joanna Opozda. Zagraniczne wyjazdy gwiazd wywołały naprawdę sporo emocji. Ostatnio słowa krytyki opublikowała m.in. gwiazda TVP, Karolina Pajączkowska.

Teraz całe zamieszanie wokół podróży zagranicznych gwiazd skomentowała Agnieszka Kaczorowska! Gwiazda serialu "Klan" nie ukrywa, że nie rozumie dlaczego na gwiazdy, które postanowiły wyjechać wylał się hejt.

Ciągle ktoś stara się w mediach udowodnić jak to on jest lepszy i mądrzejszy... obecnie bardzo modny jest temat wyjazdów za granicę. Wkradła się jakaś dziwna rywalizacja, choć w sumie nie powinno mnie to dziwić. Jeden czuje się lepszy, bo nie będzie wrzucać żadnych zdjęć, a drugi góruje, bo robi pełną relację i zasięgi wzrastają. Kolejny sarkastycznie doda krótki wpis i jedno zdjęcie, tak żeby tylko podkreślić że więcej wrzucać „nie chce”, a kolejny skrytykuje WSZYSTKICH wyjeżdżających od góry do dołu. Od lekkich szpilek wbijanych mimochodem po otwartą krytykę, aby podjudzić emocje czytającego odbiorcy- zaczęła swój wpis na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska przypomniała, że w czasie pandemii musiała zamknąć swoją szkołę tańca, ale nie chce żeby ktoś się nad nią użalał. Aktorka zwraca również uwagę, że każdy powinien żyć tak jak chce.

Czy naprawdę nie możemy pozwolić ludziom żyć jak chcą? Jeśli mają ochotę i możliwości wyjazdu pod palmy, to niech jadą! Jeśli chcą robić relacje to niech robią, bo myślę, że wielu ludziom, którzy nie maja w sobie zawiści i zazdrości, miło się patrzy na słoneczko choćby na zdjęciach (ja lubię 😉). Jeśli ktoś ma ochotę pojechać i być offline to też super - jego potrzeba i wybór. Jeśli ktoś chce z powodu „poczucia przyzwoitości” zostać w domu to bardzo proszę, ale nie mówmy, że wszyscy MUSZĄ. W sumie to nikt nigdy nie powinien wyjeżdżać, bo zawsze jest na świecie jakiś człowiek, którego na to nie stać, który ma w życiu właśnie jakąś trudną sytuację i powinniśmy się z nim solidaryzować. Nie przeginajmy. Ja też straciłam swoją ukochaną szkołę tańca w dobie pandemii i nikogo nie proszę aby się nade mną użalał- kontynuowała gwiazda.