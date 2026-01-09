Kinga Rusin, była prowadząca programu „Dzień dobry TVN”, rozpoczęła 2026 rok w wyjątkowy sposób. Razem ze swoim partnerem, Markiem Kujawą, wybrała się do Maroka, a dokładnie do Marakeszu. Na Instagramie opublikowała serię zdjęć z tej egzotycznej podróży, które natychmiast wywołały poruszenie w sieci.

Kina Rusin dzieli się swoim szczęściem

Na jednym z pierwszych zdjęć Kinga Rusin pozuje w eleganckiej kreacji z głębokim dekoltem, a jej partner Marek Kujawa prezentuje wyrazistą reakcję – z szeroko otwartymi ustami. Rusin skomentowała to wymownie:

Takiej reakcji partnera na nasze wdzięki oczekujemy

To właśnie takie ujęcia przyciągnęły uwagę fanów i mediów, wywołując falę entuzjastycznych komentarzy. Wakacje w Marakeszu stały się okazją do pokazania nie tylko piękna miasta, ale także bliskości i wzajemnej adoracji między parą.

Noworoczne życzenie Kingi Rusin

W poście Kinga Rusin zawarła także refleksję nad początkiem nowego roku. Napisała, że początek 2026 roku był dokładnie taki, „o jakim marzyła” – spędzony wspólnie z ukochanym, w otoczeniu słońca, muzyki i dobrej kuchni.

Początek roku o jakim marzyłam! We dwoje, w miejscu które bardzo lubimy, w słońcu, w pięknym anturażu, otoczeni egzotyką, przy dźwiękach wszechobecnej muzyki i z doskonałym jedzeniem

Oprócz zachwytów nad pięknem miejsca, Rusin podzieliła się także życzeniem dotyczącym przyszłości:

Jeżeli, jak mówią, początek roku pokazuje jaka będzie jego reszta to nie chcę nic więcej. No prawie nic… Chcę tylko, żeby wariaci przestali rządzić światem

Publikacje Kingi Rusin na Instagramie nie przeszły bez echa. Internauci nie szczędzili słów zachwytu pod postami. W komentarzach pojawiły się opinie takie jak: „Stylówki mega”, „Świetne kreacje! Madonna powinna zazdrościć”, „Piękna para”, „Ale ładnie wyglądacie!” oraz „Pięknie i stylowo”.

