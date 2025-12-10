Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od czasu "Tańca z Gwiazdami" są wprost nierozłączni. Razem spędzają czas nie tylko prywatnie jako para, ale również zawodowo i zaskakują swoich fanów kolejnymi wspólnymi projektami. Niedawno informowali o spektaklu „Siedem”, a teraz ogłosili swój debiut w audioserialu. Oboje nie kryją ekscytacji.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili wspaniałe wieści

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się wspólnie na InstaStories, gdzie przekazali fanom ekscytującą wiadomość. Para ogłosiła swój udział w audioserialu, co dla obojga było zupełnie nowym wyzwaniem aktorskim.

No więc, kochani możemy się już podzielić z Wami! Oficjalnie, że wzięliśmy udział w superprodukcji audioteki, czyli odegraliśmy rolę w audioserialu. Zrobiliśmy to pierwszy raz, ale to jest super trudna sprawa, ponieważ gra się tylko głosem. - przekazali razem na nagraniu

Aktorzy nie ukrywali, że praca przy tego typu produkcji była wymagająca. Kaczorowska przyznała, że to trudna sprawa, ale jednocześnie podkreśliła, że to było wartościowe i rozwijające doświadczenie.

Cieszymy się, bo dużo pracy, ale też dużo dobrego doświadczenia. - dodała Agnieszka Kaczorowska

Na wspólnym zdjęciu dodała jeszcze wymowny opis i nie ukrywa swojej radości:

Po raz pierwszy w życiu... Super doświadczenie! Wielki rozwój. @audioteka dziękujemy! napisała Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą kolejne wspólne projekty

Audioserial to niejedyny projekt, nad którym pracują Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Kilka dni po zakończeniu udziału w „Tańcu z gwiazdami” para ogłosiła przygotowania do spektaklu o wymownym tytule „Siedem”, który w pewien sposób nawiązuje do numeru, jaki został im nadany w tanecznym show.

Zakochani planują tournée po Polsce z tym spektaklem już na początku przyszłego roku. Obecnie skupiają całą swoją energię na dopracowaniu produkcji. To kolejne artystyczne wyzwanie, które zamierzają podjąć wspólnie, łącząc swoje talenty aktorskie i taneczne. Jak podkreślała Agnieszka Kaczorowska, chcą razem tańczyć, ale na własnych warunkach.

Jesteście ciekawi, jak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poradzili sobie w audioserialu?

