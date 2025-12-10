Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już tego nie ukrywają. Przekazali radosne wieści
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie zwalniają tempa. Po udziale w „Tańcu z gwiazdami” niedawno zapowiedzieli własny spektakl, a teraz podzielili się kolejną nowiną. To wydarzyło się po raz pierwszy w ich życiu!
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od czasu "Tańca z Gwiazdami" są wprost nierozłączni. Razem spędzają czas nie tylko prywatnie jako para, ale również zawodowo i zaskakują swoich fanów kolejnymi wspólnymi projektami. Niedawno informowali o spektaklu „Siedem”, a teraz ogłosili swój debiut w audioserialu. Oboje nie kryją ekscytacji.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili wspaniałe wieści
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się wspólnie na InstaStories, gdzie przekazali fanom ekscytującą wiadomość. Para ogłosiła swój udział w audioserialu, co dla obojga było zupełnie nowym wyzwaniem aktorskim.
No więc, kochani możemy się już podzielić z Wami! Oficjalnie, że wzięliśmy udział w superprodukcji audioteki, czyli odegraliśmy rolę w audioserialu. Zrobiliśmy to pierwszy raz, ale to jest super trudna sprawa, ponieważ gra się tylko głosem.
Aktorzy nie ukrywali, że praca przy tego typu produkcji była wymagająca. Kaczorowska przyznała, że to trudna sprawa, ale jednocześnie podkreśliła, że to było wartościowe i rozwijające doświadczenie.
Cieszymy się, bo dużo pracy, ale też dużo dobrego doświadczenia.
Na wspólnym zdjęciu dodała jeszcze wymowny opis i nie ukrywa swojej radości:
Po raz pierwszy w życiu... Super doświadczenie! Wielki rozwój. @audioteka dziękujemy!
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą kolejne wspólne projekty
Audioserial to niejedyny projekt, nad którym pracują Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Kilka dni po zakończeniu udziału w „Tańcu z gwiazdami” para ogłosiła przygotowania do spektaklu o wymownym tytule „Siedem”, który w pewien sposób nawiązuje do numeru, jaki został im nadany w tanecznym show.
Zakochani planują tournée po Polsce z tym spektaklem już na początku przyszłego roku. Obecnie skupiają całą swoją energię na dopracowaniu produkcji. To kolejne artystyczne wyzwanie, które zamierzają podjąć wspólnie, łącząc swoje talenty aktorskie i taneczne. Jak podkreślała Agnieszka Kaczorowska, chcą razem tańczyć, ale na własnych warunkach.
Jesteście ciekawi, jak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poradzili sobie w audioserialu?
