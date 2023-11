Od najmłodszych lat w życiu Agnieszki Kaczorowskiej taniec odgrywał dużą rolę. Teraz razem z mężem postanowili połączyć siły i ruszyć ze wspólnym projektem związanym z tańcem. Internauci są nim zachwyceni, a w komentarzach pod ich postem roi się od gratulacji.

Agnieszka Kaczorowska przekazała radosną nowinę. Rusza z nowym projektem

Agnieszka Kaczorowska zdobyła serca widzów jako Bożenka w kultowym serialu "Klan". Aktorka jest również utalentowaną tancerką, która pierwsze kroki na parkiecie stawiała już jako sześciolatka. W swoim życiu osiągnęła wiele sukcesów tanecznych, a w 2015 roku zwyciężyła w programie "Taniec z gwiazdami" u boku Krzysztofa Wieszczka. Do dziś taniec odgrywa kluczową rolę w jej życiu, dlatego tancerka postanowiła przygotować coś wyjątkowego. 31-latka poinformowała na swoim Instagramie, że już niebawem razem ze swoim mężem ruszają z wirtualną szkołą tańca.

Już za 2 tygodnie… tego jeszcze nie było! Premiera 20 listopada ! Ruszamy ze Studio Tańca platformą, gdzie już NIC nie stanie na przeszkodzie, aby nauczyć się tańczyć. Będziecie mogli subskrybować taniec i dowolnie wybierać styl na który macie ochotę! Wierzymy też, że będzie to Wam dawać tyle radości, że właśnie taniec stanie się Waszą ulubioną aktywnością fizyczną. Do zobaczenia! — napisała Agnieszka Kaczorowska.

Pod nowym postem gwiazdy szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele osób jest zachwyconych tym pomysłem i złożyło Agnieszce Kaczorowskiej i jej mężowi mnóstwo gratulacji.

To nie jest pierwsze przedsięwzięcie Agnieszki Kaczorowskiej związane z tańcem. W 2017 roku powstała jej pierwsza szkoła tańca „Danceworld by Agnieszka Kaczorowska”, która została zamknięta trzy lata później z powodu pandemii. Myślicie, że pomysł tancerki o wirtualnej szkole tańca odniesie sukces? My oczywiście trzymamy za to mocno kciuki!