Janja Lesar od lat spełnia się jako tancerka, zyskując w tym ogromne uznanie. W ostatnim czasie wylądowała jednak na językach absolutnie wszystkich, a to za sprawą wyjątkowej relacji z Katarzyną Zillmann, które partnerowała w minionej edycji "Tańca z gwiazdami". Choć mimo medialnej wrzawy obie niechętnie mówiły o tym, co je łączy, zaciekawienie opinii publicznej rosło z każdym tygodniem. Wiele wskazuje na to, że to pchnęło Janję do podjęcia niełatwej decyzji.

Janja Lesar rezygnuje z „Tańca z gwiazdami”?

Na koniec roku w mediach pojawiły się informacje o rezygnacji Janji Lesar z "Tańca z gwiazdami". Decyzja zaskoczyła wielu jej fanów. Tancerka, która od 2008 roku regularnie pojawiała się na parkiecie programu, miała ogłosić, że nie weźmie udziału w kolejnej edycji. W rozmowie z „Super Expressem” ujawniła, że ma zupełnie inne plany zawodowe.

Nie będę tańczyć w kolejnej edycji. Będę robić choreografie. Po Kasi nie wiem z kim bym miała zatańczyć. Przeżyję!

Chce tańczyć tylko z Katarzyną Zillmann?

Janja Lesar dała jasno do zrozumienia, że nie zamierza całkowicie rezygnować z tańca. Jednocześnie informator „Super Expressu” twierdzi, że to właśnie medialne zainteresowanie jej relacją z Zillmann stało się dla niej przytłaczające.

Janję przerasta to całe medialne zainteresowanie jej relacją z Kasią. A gdyby znowu tańczyła, musiałaby udzielać wielu wywiadów i odpowiadać na niewygodne pytania. Tego już po prostu nie chce. Artystyczne wizje spełni w wymyślaniu układów dla innych. A tańczyć zamierza tylko z Kasią. Możliwe, że będą jeździć po Polsce z różnymi pokazami, bo propozycji nie brakuje

Warto wspomnieć, że Janja Lesar i Katarzyna Zillmann nie tylko zaprzyjaźniły się podczas udziału w programie, ale także planują wspólne przedsięwzięcia artystyczne. W rozmowie z „halo tu Polsat” zdradziły, że planują spotkania z fanami i warsztaty taneczne.

Nie mamy projektu typu wielki spektakl, bo to wymaga czasu. Ale na pewno chcemy się spotykać z ludźmi, którzy mają otwarte serca i są zainspirowani, czyli z naszymi fanami

Z kolei Katarzyna Zillmann dodała: – "Mamy już sobie trochę pomysłów, nawet wstępne terminy na warsztaty taneczne, żeby ludzie mogli poczuć tę magię tańca".

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar Olkusnik/East News

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska wprost o opiece nad córkami po rozwodzie. Postawiła sprawę jasno