Poruszająca fotka Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! "Jeszcze bardziej tęsknię za Tobą..."

We wtorek 23 czerwca świętowaliśmy dzień ojca, jednak nie dla wszystkich był to dzień pełen radości. Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieścił na swoim Instagramie poruszający wpis, w którym wspomina swojego zmarłego tatę. Jego ojciec odszedł, kiedy chłopak miał 15 lat. Wojtek pokazał również piękne zdjęcie swojego taty, a fani twierdzą, że jest do niego bardzo podobny. Zobaczcie.

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina tatę

Wojtka poznaliśmy w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Chłopak zyskał ogromną sympatię widzów za swoje ogromne poczucie humoru i wspaniałe podejście do życia. Z Agnieszką tworzą duet idealny i do dziś są szczęśliwym małżeństwem. Losy pary śledzą tysiące obserwatorów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne wieści od tej dwójki. Eksperci dopasowali Agnieszkę i Wojtka naprawdę perfekcyjnie!

W programie poznaliśmy również rodziców Agnieszki i mamę Wojtka - cała trójka również świetnie się ze sobą dogaduje. Niestety, tata Wojtka zmarł, kiedy chłopak miał 15 lat. Wczoraj (23 czerwca) świętowaliśmy dzień taty i to był wyjątkowo smutny dzień dla uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Postanowił podzielić się z fanami pięknym zdjęciem i wzruszającym wpisem. W ten sposób uczcił pamięć ojca.

Jedno zdanie... Jeszcze bardziej tęsknię za Tobą Tato w takich szczególnych dniach i dziękuję że przynajmniej byłeś ze mną te 15lat... - napisał Wojtek pod zdjęciem z tatą.

W komentarzach pod postem Wojtka pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów.

- Współczuje :* mój tata też krótko żył :( trzymaj się to smutny dzień - W Twoim sercu będzie żył zawsze... - On zawsze jest przy Tobie, w złych i dobrych chwilach ❤️ pamiętaj o tym - Takich ludzi się pamięta, szanuje i wspomina z tęsknotą ❤️. - Jedno zdanie a tak prawdziwe 🖤 - piszą fani.

Fani dostrzegli również, że Wojtek jest bardzo podobny do ojca.

- Podobny jesteś do taty. 💗 - Ale podobni 😊 zdjęcia to cudowne pamiątki

Zobaczcie zdjęcie, które zamieścił Wojtek oraz podpis pod nim. Faktycznie chłopak jest podobny do swojego taty?

Agnieszka i Wojtek to ulubieńcy widzów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para zgromadziła rzeszę fanów, którzy stale śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych.