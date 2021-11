Agnieszka Hyży została mamą. Pokazała piękne zdjęcie maleństwa

Agnieszka Hyży od kilku lat jest w szczęśliwym małżeństwie z Grzegorzem Hyżym. Para wychowuje wspólnie troje dzieci ze swoich poprzednich związków. Grzegorz jest ojcem bliźniaków Wiktora i Alexandra a Agnieszka mamą Marty. Czy w najbliższej przyszłości ten skład miałby się powiększyć o jeszcze jedno dziecko? Prezenterka opublikowała na Instagramie wpis, który sugeruje jej drugą ciążę?! Pod zdjęciem pojawiają się już pierwsze gratulacje! Zobacz także: Agnieszka Hyży prowadzi nowy program ślubny! O czym są "Cztery wesela"? Agnieszka Hyży jest w drugiej ciąży? Takiej informacji na Instagramie Agnieszki Hyży chyba nie spodziewał się nikt! Prezenterka zamieściła tajemniczy wpis, sugerujący jakby w niedalekiej przyszłości jej rodzina miała się powiększyć. Agnieszka nie napisała niczego wprost, ale przyznała, że jest świadoma tego, jak można zrozumieć jej przekaz i chce, żeby właśnie tak to wybrzmiało. Stuk puk‼️ Trochę mnie tu nie było ... wypadłam z (o)BIEGU 💁‍♀️🤦‍♀️ Jak Wasz początek 2020? Jakieś te doby krótsze się stały w tym dwudziestoleciu ... pół miesiąca przemknęło🙈 Ale jak to się mówi... CISZA TO WIELKI ŻYWIOŁ, W KTÓRYM RODZĄ SIĘ WIELKIE RZECZY‼️ Więc już nie mogę się doczekać żeby urodziło i ...zaczęło żyć swoim życiem💪💪🤭 Brzmi dwuznacznie :) i niech tak zostanie. Niedopowiedzenia są ... fajne😄 Czy myślicie, że faktycznie jest w ciąży? Pod zdjęciem pojawiły się już pierwsze gratulacje z powodu stanu błogosławionego, jednak Agnieszka nie odniosła się do nich w żaden sposób. A może chodzi jej o kolejny zawodowy projekt, nad którym teraz pracuje? Zobacz także: One urodzą w 2020 roku! Zobacz, które gwiazdy już niedługo zostaną matkami...