Agnieszka Hyży pokazała zdjęcie ze spaceru z synem. Spójrzcie na wózek Leona! 

Jaki wózek dla swojego dziecka wybrała Agnieszka Radwańska? Była tenisistka uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała pierwsze zdjęcie i nagranie ze spaceru z synkiem. Chociaż jedna z największych gwiazd sportu nie pokazała całego wózka, to jego charakterystyczne elementy zdradzają, że jest to ten sam model, który w swojej kolekcji ma synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana! Zobaczcie sami! Agnieszka Radwańska na spacerze z synem Agnieszka Radwańska zaledwie kilka dni temu po raz pierwszy została mamą. Syn gwiazdy sportu i jej męża Dawida przyszedł na świat pod koniec lipca, a radosną informację za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał świeżo upieczony tata. Jakub jest już z nami 👨‍👩‍👦 - napisał Dawid Celt na Twitterze. Kilka dni po narodzinach maleństwa Agnieszka Radwańska pokazała swoim fanom na Instagramie pierwsze zdjęcie i krótkie nagranie ze spaceru z ukochanym synkiem. Patrząc na wózek małego Jakuba wszystko wskazuje na to, że jest to popularny wśród gwiazd pojazd marki Cybex. Agnieszka Radwańska wybrała model Rebellious- taki sam ma w swojej kolekcji mały Henio, synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Wózek synka Agnieszki Radwańskiej kosztuje ok. 5 tysięcy złotych (za opcję 2w1- czyli gondola i spacerówka). Zobaczcie sami, jak wygląda wózek synka Agnieszki Radwańskiej! Fajny? Naszym zdaniem bardzo!