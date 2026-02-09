Agnieszka Hyży zdecydowała się na emocjonalny, szczery wpis. Tym razem poruszyła temat odurzania substancjami, czego stała się ofiarą. Zdobyła się na ogromną szczerość, która nie została obojętna dla internautów i gwiazd.

Agnieszka Hyży w emocjonalnym wyznaniu o swoim doświadczeniu

Agnieszka Hyży postanowiła podzielić się bardzo osobistym wyznaniem, w którym opowiedziała o podaniu jej tak zwanej pigułki gwałtu. Sytuacja miała miejsca w jednym z klubów podczas imprezy, a prezenterka nie była niczego świadoma.

ZOSTAWIŁAM NA BARZE SZKLANKĘ COLI. To był największy błąd tamtej nocy. PIGUŁKA GWAŁTU. To wydarzyło się naprawdę. To moja historia. Nie alkohol. Nie impreza życia. Jedna szklanka coli zostawiona na barze. zaczęła Hyży

W dalszej części wpisu Agnieszka opisała, co działo się później.

Kilka minut później świat zaczął wirować, ciało przestało słuchać, a film… urwał się całkowicie. Pogotowie, szpital, wszystko pamiętam jak przez mgłę. Obudziłam się dopiero wiele godzin później, już pod opieką bliskich. Miałam ogromne szczęście. Wiele osób go nie ma. Najbardziej przerażające jest to, że wykrycie sprawcy jest dziś bardzo trudne. Substancje znikają z organizmu szybko, dowody przepadają, a wiele historii nigdy nie trafia do statystyk. Proceder istnieje naprawdę i może spotkać każdego. Kobiety. Mężczyzn. Nasze dzieci.

Przejmujący wpis Hyży zakończyła apelem.

Zapamiętajcie: NIE ZOSTAWIAJ SZKLANKI BEZ OPIEKI. PIJ TYLKO TO, CO OTWIERASZ PRZY SOBIE. NIE MYŚL „MNIE TO NIE DOTYCZY”. Jeśli ta historia sprawi, że choć jedna osoba wróci bezpiecznie do domu było warto.

Gwiazdy reagują na przejmujący wpis Hyży. Są kolejne wyzwania

Poruszający wpis Agnieszki Hyży poruszył internautów i gwiazdy polskiego show-biznesu, które zdecydowały się zabrać głos w sprawie.

Koszmar! Z całego serca współczuję i dziękuję, że podzieliłaś się tym traumatycznym doświadczeniem! Niech to wzbudzi szczególną czujność i ustrzeże innych przed dramatem. skomentowała Małgorzata Kożuchowska

W komentarzach znalazł się też głos Anety Zając, która podzieliła się podobnym doświadczeniem.

Ważny temat, Aga! Ja swoją 'szklankę' dostałam od barmana. Na szczęście wypiłam tylko trochę i byłam razem z bliskimi, którzy się mną zaopiekowali. podzieliła się wyznaniem Aneta Zając

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia