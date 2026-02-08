Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży, po dekadzie wspólnego życia, zdecydowali się na przeprowadzkę. Para, która odnowiła swoją przysięgę małżeńską we wrześniu 2025 roku, podjęła decyzję o zamieszkaniu w nowym miejscu razem z czwórką dzieci. Agnieszka jest mamą Marty, Grzegorz ojcem Wiktora i Aleksandra, a wspólnie wychowują także syna Leona.

Nowy dom to dla rodziny symbol rozpoczęcia nowego etapu życia. Jak relacjonowali w mediach społecznościowych, przeprowadzka była dużym logistycznym wyzwaniem, które obejmowało m.in. pakowanie kartonów, transport i montaż mebli. Efekt jest spektakularny. Nowoczesny salon i przestronna kuchnia to dopiero początek!

Tak wygląda nowy dom Agnieszki i Grzegorza Hyży!

Agnieszka Hyży jakiś czas temu razem z mężem Grzegorzem Hyżym zdecydowali się na przeprowadzkę do nowego domu. Para zawsze mocno chroniła ich życie prywatne, ale w temacie nowego miejsca dla ich rodziny uchylili nieco rąbka tajemnicy i pokazali nie tylko jak wyglądała przeprowadzka całkiem sporej rodziny, ale zaskoczyli też kadrami z nowego domu.

Początkowo prezenterka Polsatu podzieliła się z fanami na Instagramie filmikiem, na którym zaprezentowała wnętrze nowego salonu. Pokój został dzienny urządzony w stonowanych, jasnych kolorach, co nadaje mu elegancki i przytulny charakter. Centralne miejsce zajmuje duża, jasna kanapa ustawiona naprzeciwko ogromnego telewizora. Do tego stolik o nowoczesnej formie i modne dodatki w postaci wazonów z trawą pampasową. Widać, że para sięgnęła po elementy stylu boho i postawili na naturalne kolory ziemi. Salon wygląda przytulnie, a duża kanapa zachęca do wspólnego spędzania czasu.

Instagram @agnieszka_hyzy

Kuchnia w domu Agnieszki Hyży

Agnieszka Hyży może pochwalić się całkiem dużą kuchnią w nowym domu. Gwiazda Polsatu postawiła na klasykę, jeśli chodzi o kolorystykę. Fronty mebli są w kolorze białym, a czarne blaty dodają całości elegancji i są bardzo praktyczne. Co więcej, w kuchni jest też duże okno, z którego widać front domu. Podczas przeprowadzki Agnieszka Hyży skorzystała z pomocy profesjonalistów, którzy zadbali o organizację wszystkich szafek.

Instagram @agnieszka_hyzy

Perfekcyjny ład i porządek panuje też w całkiem sporej spiżarni. Wszystko ma swoje miejsce, a produkty są ułożone kategoriami na półkach. Trzeba przyznać, że wygląda to imponująco.

Instagram @agnieszka_hyzy

Garderoba Agnieszki Hyży

Na uwagę zasługuje też garderoba w nowym domu Agnieszki Hyży. Jest miejsce na sporą kolekcję torebek, butów i akcesoria. Z kolei ubrania zostały podzielone na kategorie kolorystyczne, a duża ilość szuflad pozwala zachować porządek.

Instagram @agnieszka_hyzy

W jadalni znajduje się duży stół, który pomieści całą rodzinę nie tylko podczas codziennych spotkań, ale i ważnych wydarzeń. Jadalnią Agnieszka Hyży po raz pierwszy podzieliła się podczas sesji świątecznej.

Instagram @agnieszka_hyzy