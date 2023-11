5 z 5

Agnieszka i Grzegorz tworzą rodzinę patchworkową - kiedy się poznali, Agnieszka miała już córkę Martę, a Grzegorz ze związku z Mają miał bliźniaków - Wiktora i Aleksandra. Agnieszka i Grzegorz starają się, by ich dzieci miały dobry kontakt - wyjeżdżają w piątkę na wakacje i nie wpuszczają do swojego życia mediów, tak by ochronić je przed ciosami z zewnątrz.

Więcej: Czy hit "O pani" Grzegorza Hyżego jest o jego żonie? Agnieszka zdradza sekrety z ich życia

Na zdjęciu synowie Grzegorza - Wiktor i Aleksander.