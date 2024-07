Ponad dwa lata temu byliśmy świadkami jednego z pierwszych odważnych coming outów lesbijki w polskim show-biznesie. O swojej homoseksualnej orientacji głośno powiedziała wówczas Kasia Adamik, córka Agnieszki Holland. Przypomnijmy: Córka Agnieszki Holland jest lesbijką. Zaskakujący wywiad w "Vivie!"

Holland wielokrotnie podkreślała, że w pełni akceptuje córkę i nieustannie ją wspiera. Słynna reżyserka udzieliła właśnie wywiadu branżowemu pismu "Replika", w którym opowiada o tym, czy trudno było jej przyjąć coming out Kasi. Holland podkreśla, że głównym powodem brakuje tolerancji jest po prostu niewiedza i, jak sama to określa, kościelna propaganda. Ma też radę dla rodziców, których dzieci są homoseksualne.



Z własnego doświadczenia to nie mogę wiele powiedzieć, bo ono nie jest typowe – ja nigdy nie miałam problemu z tym, że Kasia jest homoseksualna. Natomiast rozmawiałam z panią Elżbietą Szczęsną, prezeską Akceptacji i ona powiedziała mi, że na początku tacy rodzice przede wszystkim płaczą. To znaczy, że poziom świadomości na ten temat jest strasznie niski. Zablokowany przez brak edukacji i przez kościelną propagandę uprawianą przez osoby pokroju księdza Oko. To dlatego na wieść o homoseksualizmie dziecka rodzice przeżywają szok. Co więc mogłabym im powiedzieć? Po prostu be cool. Popatrzcie na swoje dziecko jak na człowieka i wspierajcie je, bo w takim społeczeństwie jak polskie jego sytuacja jest, delikatnie mówiąc, niekomfortowa. Pomóżcie dziecku w tej sytuacji znaleźć drogę do szczęścia, bo chyba o to najbardziej wam chodzi – żeby dziecko było szczęśliwe - tłumaczy.