Agnieszka Chylińska otrzymała niesamowity prezent od męża!

Już dawno zmiana fryzury przez polską gwiazdę nie wzbudziła takich emocji. Agnieszka Chylińska w ostatnim odcinku "Mam Talent" zaprezentowała się w krótkiej blond fryzurce, ściągając na siebie całą uwagę. O metamorfozie piosenkarki pisali absolutnie wszyscy, a swojego zaskoczenia nie ukrywały również jej koleżanki. Przypomnijmy: Foremniak skomentowała nową fryzurę Chylińskiej: "Jak ona wygląda?!" Tak odważna zmiana wywołała oczywiście skrajne emocje, a internauci podzielili się na dwa obozy - jedni są zachwyceni, innym zaś Agnieszka nie przypadła do gustu w takim wydaniu. Okazuje się, że metamorfoza nie była tylko przypadkowym kaprysem, a gwiazda zdecydowała się na nią ze szczególnych pobudek. Jak donosi JastrzabPost.pl, Chylińska ścięła włosy z okazji drugiej rocznicy ślubu. Wszystko wskazuje na to, że pomysłodawcą był właśnie jej mąż. Od ceremonii Agnieszki i Marka w tym roku minęło dwa lata. Para pobrała się w tajemnicy, ponieważ bardzo chroni swoje życie prywatne. Najwyraźniej uczucie nadal trwa, a Chylińska – czego dała dowód – jest gotowa do największych poświęceń dla swojego ukochanego - czytamy na JastrzabPost.pl. . Myślicie, że wróci jeszcze kiedyś do dłuższych włosów? Zobacz: Najpierw fryzura, a teraz to: Chylińska szykuje muzyczny come back z dawnym wrogiem Agnieszka Chylińska w ostatnim odcinku "Mam Talent":