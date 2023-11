Agnieszka Chylińska rozmawiała z Kubą Wojewódzkim, Edwardem Miszczakiem i Marcinem Prokopem. Artystka niemal wyspowiadała się przed nimi ze swoich najczarniejszych myśli, opowiedziała o najgorszych momentach w życiu. Okazało się, że wokalistka na początku swojej kariery trafiła w środowisko, które całkiem ją zniszczyło.

Samcze, brutalne środowisko, najgorsze jakie może być. I to wszystko było w takim sosie - bardzo wojskowym, brutalnym, mocnym, bezpardonowym i ostrym. Cena potworna. Moi rodzice po dziś dzień nie wiedzą, co tam miało miejsce. Moi koledzy byli bezwzględni - trzeba było grać i śpiewać jak najlepiej, oczekiwali ode mnie 100 procent, a oni byli już 20 lat na scenie. To na mnie przyszło bez żadnego filtra. Otaczałam się ludźmi, którzy zajmowali się tym, żeby z tej gówniary trzepać hajs, a nie dbać o jej psychikę i wnikać, czy ona to przeżywa, czy nie. Pierwsze depresje, załamania, próby samobójcze, to były pierwsze lata O.N.A.. Ja czułam, że się mijam z tym snem, który sobie wymyśliłam, że się przestrzeliłam. 18 lat to było za wcześnie, zostałam zniszczona, zepsuta, rozpie*dolona, ten alkohol, narkotyki, faceci - to było za szybko - powiedziała Agnieszka Chylińska.