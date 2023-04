Agnieszka Chylińska wydała nowy album "Never Ending Sorry". Z tej okazji odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN", w którym opowiadała m.in. o swoich inspiracjach. Artystka nie ukrywała, że teksty utworów są bardzo osobiste i emocjonalne, przez co wzruszające. Jeszcze nigdy nie otworzyła się przed swoją publicznością tak bardzo: To jest 100 procent Agnieszki Chylińskiej. Myślę, że trzeba zaczynać zawsze od siebie - mówiła gwiazda. Krążek cieszy się wielkim zainteresowaniem fanów, a szczególną uwagę zwrócił poruszający utwór "Synu". Agnieszka Chylińska wraca z nową płytą Agnieszka Chylińska od lat swojej prywatności strzeże jak lwica. Niewiele mówi o swojej rodzinie, zwłaszcza dzieciach, nie pokazuje ich zdjęć w sieci. Dopiero niedawno wyznała, że dwoje z nich "jest szczególnej troski" . Zrobiła to przy okazji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji: Jest taki moment, w którym robi się ciemno przed oczami. I mnie się zrobiło ciemno przed oczami, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci jest szczególnej troski. Nie przypominam sobie też za bardzo, żeby ktoś mi pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo – pisała wówczas Agnieszka Chylińska na swoim Instagramie. Konsekwentna w milczeniu na tematy prywatne Chylińska o sobie i swoich przeżyciach opowiada głównie za pomocą piosenek. Tak też jest w przypadku jej najnowszej płyty "Never Ending Sorry". Gwiazda śpiewa m.in. miłości - zarówno tej nieszczęśliwej, jak i matczynej. Fanów wyjątkowo wzruszył utwór "Synu", który w interpretacji wielbicieli Agnieszki może odnosić się do jej syna, dziś 16-letniego Ryszarda: Mówili dwa lata...