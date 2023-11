Za nami już 8. odcinek 3. edycji show "Agent-Gwiazdy"! W poprzednim odcinku z programem pożegnała się Maja Włoszczowska, co wzbudziło duże emocje. W programie zostali jednak jeszcze:

Piotr Świerczewski

Ilona Ostrowska

Michał Mikołajczak

Anna Lucińska

Karolina Ferenstein-Kraśko

Tomasz Ciachorowski

Ryszard Peja Andrzejewski

Co działo się w 8. odcinku i kto odpadł z show?

Oszustwa i palenie pieniędzy w "Agent-Gwiazdy"

Jak zwykle na uczestników czekało wiele zadań. Podczas pierwszego z nich uczestnicy podzielili się na grupy - Piotr i Karolina nurkowali i musieli pod wodą dopasować epitety do wszystkich uczestników, a także stworzyć odpowiednie rysunki opisujące ich. Ania i Ilona zgadywały o kogo chodziło, Rysiek i Michał dopasowywali gadżety. Z kolei Tomasz na sam koniec miał zgadnąć, kogo typowali pozostali uczestnicy. Pomylił się przy trzech opisach - siebie, Karoliny i Anny. To wzbudziło duże podejrzenia w grupie.

Następnie uczestnicy wzięli udział w grze z kopertami. Mogli dzięki temu zdobyć 2 tysiące złotych dla grupy lub zdobyć fanty dla siebie. Każdy chciał zgarnąć jokera lub puzzle! Pieniądze nie trafiły do wspólnej kasy, a Peja wylosował znak zapytania, co całkiem wykluczyło go z gry. Fakt ten bardzo go zabolał. Następnego dnia odegrał się na grupie! Kinga pozwoliła mu dotrzeć w wyznaczone miejsce i wybrać dowolny fant z kopert. W wykonaniu tego zadania pomogli mu Michał z Tomkiem, oszukujący pozostałych.

Michał przyznał, że podczas tego zadania "wykonał robotę agenta"!

Jak skończył się 8. odcinek?

Na koniec uczestnicy musieli rozwiązać testy. Potem zostali podzieleni na grupy po dwie osoby, a Kinga sprawdzała test tylko jednej osoby z grupy. Dzięki temu… nikt nie odpadł! W kolejnym odcinku zobaczymy wszystkich uczestników. Cieszycie się?

Uczestnicy przeżywają naprawdę silne emocje podczas show!

W trakcie jednego z zadań Michał zwodził uczestników. Sam przyznał, że wykonał "robotę agenta"!