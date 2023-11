Za nami 5. odcinek "Agenta-Gwiazdy". Nie zabrakło ekstremalnych zadań i wielkich emocji. W poprzednim odcinku z show pożegnała się blogerka Anna Skura. Co dokładnie działo się w ostatnim odcinku programu? Kto odpadł? Odpowiedzi na te pytanie znajdziecie w naszej relacji!

Reklama

Co się działo w 5. odcinku "Agenta-Gwiazdy?

Uczestnicy stanęli w obliczu nowych zadań na rajskiej wyspie Bali. Między nimi narasta konflikt na linii mężczyźni-kobiety. Kinga Rusin zadała wszystkim serię pytań na tematy wyspy, na której przebywają. Niestety nie poszło im najlepiej. W kolejnym zdaniu część grupy musiała jechać na rowerach - 7 osób. A 3 - pozostałe (Julia, Maja i Michał) jechały autem i miały fotografować drogę, by móc ją zapamiętać. Grupa fotograficzna musiała nawigować grupę rowerową. Celem było gospodarstwo agroturystyczne. Następnie uczestnicy musieli wykazać się refleksem, próbując zdobyć jokery, które Kinga Rusin miała do przekazania. Bez jokera został jedynie Piotr, który nie brał udziału w konkurencji. Podzielił się z nim Peja, który zgarnął aż trzy. Julia - skarbnik - zdradziła, że z jej plecaka zniknęło 8 tysięcy złotych. Dzień wcześniej poinformowała o tym dziewczyny, a dopiero później - chłopaków. Pieniądze zabrał... Michał, do czego przyznał się w rozmowie z Peją! Twierdził, że zrobił to, żeby zwrócić Julce uwagę, by staranniej pilnowała pieniędzy grupy. Karolina Ferenstein-Kraśko pozbyła się jokera z własnej woli.

Kto odpadł z programu "Agent-Gwiazdy"?

W 5. odcinku z hitowego show TVN z udziałem gwiazd odpadł Beniamin Andrzejewski, aktor serialu "19+", w którym wciela się w rolę Irka. Wcześniej występował również w takich serialach jak "Szkoła" czy "Szpital". Mężczyzna nie ukrywał, że spodziewał się, że to właśnie on dziś pożegna się z programem. Żalu z powodu odpadnięcia Beniamina z programu nie krył raper Peja, który zaprzyjaźnił się z aktorem na planie show. Beniamin przekazał jokera Piotrowi w dowód sympatii. A Piotr przekazał go Karolinie, która honorowo oddała swojego jokera.

Zobacz też: "Zaraz nas uderzy"! Którego uczestnika bała się Anna Lucińska w "Agencie"?

Z programem pożegnał się Beniamin Andrzejewski. Żałujecie?

x-news

Reklama

Czekacie na 6. odcinek show z udziałem gwiazd? :)