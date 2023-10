Ostatnio dużo mówi się o Piotrze i Agacie Rubikach. Małżeństwo przeprowadziło się na stałe do Stanów Zjednoczonych razem z córkami. Influencerka regularnie relacjonuje swój amerykański sen. Pochwaliła się już nowym apartamentem, który jest w trakcie remontu. Oprócz tego zdradziła też, że zdała egzamin z prawa jazdy. Jej aktywność w mediach społecznościowych jednak nagle zmalała, co zaniepokoiło fanów. Internauci zaczęli się zastanawiać, co się stało. Żona kompozytora zdradziła, że popsuły jej się plany.

Agata Rubik opowiada o problemach zdrowotnych

Najwyraźniej nie wszystko w Stanach Zjednoczonych układa się po myśli żony Piotra Rubika. Niedawno Agata Rubik narzekała na remont nowego apartamentu w Miami. To jednak nie koniec problemów influencerki. Fani zaczęli wypytywać gwiazdę, dlaczego przestała publikować relacje. Okazało się, że źle się poczuła. Zdradziła, że gorsze samopoczucie pokrzyżowało jej plany.

Pierwszy poważny spadek formy! Nie wiem, czy słońce mi przygrzało, czy klimatyzacja mnie przewiała, ale źle się poczułam, dlatego też nie mam weny do nagrywania relacji. Szkoda, bo mieliśmy fajne plany na wieczór — ujawniła.

W dalszej części Agata Rubik podziękowała internautom za pytania. Influencerka przyznała, że wysokie temperatury w Miami dały jej się we znaki. Gwiazda ma nadzieję, że szybko jej przejdzie i będzie mogła niedługo znów zasypywać fanów nagraniami ze Stanów Zjednoczonych.

Jest mi bardzo miło, że aż pytacie, co się ze mną dzieje, że tak mało publikuję. Ale chyba mi dzisiaj przygrzało zbyt mocno, bo zaczęłam się źle czuć. Wybaczcie i trzymajcie kciuki, żeby mi szybko przeszło — wyjaśniła.

