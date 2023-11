Agata Rusak wydaje się, że już zupełnie zapomniała o związku z Łukaszem. Kandydatka na rolniczkę z programu "Rolnik szuka żony" wróciła właśnie z urlopu, który spędzała z innymi uczestnikami. Ostatnio chwaliła się wspólnymi zdjęciami z Janem i Zbyszkiem Kraskowskim z urlopu w Bieszczadach, a teraz podsumowała wakacyjne wyjazdy i zdradziła, że jest naprawdę szczęśliwa! Co na to jej fani? Okazuje się, że nadal chcą się dowiedzieć, co stało się z jej związkiem z Łukaszem! Agata w końcu odpowiedziała...

Agata Rusak z "Rolnika" znów jest szczęśliwa!

Jeszcze jakiś czas temu Agata z piątej edycji "Rolnika" na Instagramie umieszczała melancholijne wpisy, z których wynikało, że w jej życiu nie wszystko idzie po jej myśli. Teraz wszystko się zmieniło i po wakacjach Agata nabrała nowej energii. Pod ostatnim zdjęciem napisała:

Wszystko co dobre kiedyś się kończy a napewno urlop na Mazurach i cudowne spotkania ze wspaniałymi ludźmi. To były piękne chwile ???? I zamierzamy je powtarzać ???? A w drodze powrotnej zwiedziłam Radom po raz pierwszy i było wspaniale ???? Po prostu szczęśliwa - napisała Agata Rusak na Instagramie.

Internauci chcą poznać powód rozstania z Łukaszem?

Widać, że uczestniczka "Rolnika" ruszyła już do przodu, ale Internauci nadal są ciekawi, jakie były powody rozstania z Łukaszem. Jedna z obserwatorek wprost zapytała:

Dlaczego nie jesteś z Łukaszem?

Na odpowiedź Agaty Rusak nie trzeba było długo czekać, pod komentarzem Internautki napisała:

Takie pytania osobiste proszę zadawać w wiadomościach, a nie w komentarzach, bo jak można było zauważyć, nie odpowiadam publicznie ze zrozumiałych względów. Pozdrawiam wszystkich ciekawskich

W obronie Agaty stanęły jej fani i napisały: dlatego że nie był to odpowiedni mężczyzna , a pytanie jest nie na miejscu. Czy w ten sposób temat rozstania z Łukaszem zostanie zamknięty?

Agata i Łukasz byli zaręczeni w programie "Rolnik szuka żony"

