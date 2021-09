Agata Rubik wysłała dzieci do szkoły... 31 sierpnia! "A Wy już do szkoły?"

Rodzice, którzy w obawie przed koronawirusem nie puszczą swoich dzieci do szkoły mogą spodziewać się naprawdę wysokich kar! Jak informuje "Fakt", uczniowie - pomimo pandemii - mają obowiązek pojawiać się na zajęciach, a za zbyt wiele nieobecności ich rodzice mogą zostać ukarani grzywną. A to jeszcze nie koniec... Kary za nieobecność dzieci w szkole! Minister edukacji narodowej ogłosił ostatnio, że dzieci już 1 września wrócą do szkoły i rozpoczną zajęcia stacjonarne. Według wytycznych MEN, to dyrektorzy decyzują, jak ma wyglądać nauczanie w czasie pandemii koronawirusa. I chociaż wydaje się, że zdecydowana większość rodziców cieszy się, że dzieci po kilku miesiącach nauki zdalnej wrócą do szkoły i znów zobaczą się ze swoimi rówieśnikami, to pojawia się obawa, czy uczniowie będą po prostu bezpieczni. Są rodzice, którzy boją się wysyłać dzieci do szkoły i planują np. dopiero dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego puścić je na zajęcia. Niestety, okazuje się, że za zbyt wiele nieobecności rodzice będą mogli zostać ukarani wysoką grzywną, a sprawa może nawet trafić do sądu rodzinnego! Jeżeli dziecko opuści połowę lub więcej zająć w miesiącu to rodzice mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych! Co więcej, mec. Monika Kołodziejczyk w rozmowie z "Faktem" przyznała że dziecko może zostać doprowadzone do szkoły przez policję. Grzywna może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nie może przekraczać kwoty 10 tys. zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 tys. zł – mec. Monika Kołodziejczyk z kancelarii Krzeszewski & Partnerzy powiedziała w rozmowie z "Faktem". Przypominamy, że obowiązek szkolny obowiązuje od 7. do 18. roku życia. ...