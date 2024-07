Agata Duda zaliczyła wpadkę podczas spotkania z Donaldem Trumpem?

Polska żyje teraz wizytą księżnej Kate i księcia Williama w Polsce, ale jeszcze kilka dni temu na ustach wszystkich Polaków był Donald Trump, który na dwa dni przyjechał do Warszawy. Prezydent USA przyleciał do Warszawy z żoną Melanią, spotkał się z Andrzejem Dudą i wygłosił przemówienie na placu Krasińskich. W mediach tematem numer jeden była sytuacja, gdy Donald Trump żegnał się z Andrzejem Dudą i jego żoną. Agata Duda zamiast poczekać na to aż Donald Trump poda jej rękę, podeszła do Melanii i to jej dłoń uścisnęła najpierw. Prezydent USA zrobił zaskoczoną minę, ale później pożegnał się z Agatą Dudą i uśmiechnął do niej. Jedni mówili, że to wpadka, bowiem Pierwsza Dama powinna najpierw pożegnać się z głową państwa, a inni twierdzili, że dobrze się zachowała w stosunku do Melanii i nie zaliczyła gafy. Co mówi na ten temat dziennikarka Marta Kuligowska? Zobacz wideo!

