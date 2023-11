1 z 5

Para prezydencka wybrała się z wizytą do Holandii, aby tam uczestniczyć w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Hagi. Na tę okazję Agata Duda wybrała bardzo elegancki płaszcz w jasnym kolorze oraz stylowe nakrycie głowy. Różnego rodzaju fascynatory to nieodłączny element garderoby dla kobiet należących do rodzin królewskich.