Agata Duda popiera Strajk Kobiet?! Założyła bardzo wymowną kreację podczas wizyty na Litwie

Agata Duda i Andrzej Duda wybrali się na oficjalną wizytę dyplomatyczną na Litwę. Pierwsza dama tradycyjnie już zwraca uwagę swoimi eleganckimi stylizacjami, ale tym razem Internauci doszukali się w jej kreacji ukrytego przekazu. To zaskakujące, ale wzór na sukni Agaty Dudy przypomina błyskawicę! Jak wiadomo w ostatnim czasie jest to symbol Strajku Kobiet. Czyżby pierwsza dama w ten sposób przekazała swoje poparcie kobietom walczącym o wolny wybór?

Na koniec października na antenie stacji Polsat Agata Duda po raz pierwszy zabrała głos w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego i powiedziała wprost, że ma wątpliwości czy kobiety powinny być zmuszane do heroizmu:

Mogę mówić oczywiście za siebie - ja nie wyobrażam sobie, abym mogła usunąć ciążę, nawet zagrożoną. Ale wynika to z moich przekonań, z mojej wiary, ale także świadomości, że w tej niewyobrażalnie trudnej sytuacji nie zostałabym sama i miałabym wsparcie rodziny. Przez ostatnie pięć lat poznałam bardzo wiele kobiet, które pomimo tego, że miały takie prawo, nie zdecydowały się na usunięcie ciąży, wychowują ciężko upośledzone dzieci. Poznałam też takie, które dowiedziały się będąc w ciąży, że ich dzieci umrą zaraz po porodzie. Mam do tych kobiet ogromny szacunek i uważam je za bohaterki. Natomiast stawiam pytanie - czy każdy jest zdolny do heroizmu? I czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu? Tutaj mam wątpliwości - powiedziała Agata Duda.