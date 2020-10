Agata Duda o zaostrzeniu prawa aborcyjnego: "Czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu? Mam wątpliwości" 

W środę 28. października gościem programu "Gość Wydarzeń", na antenie Polsat News był prezydent Andrzej Duda. Podczas telefonicznego połączenia do rozmowy dołączyła się również jego małżonka, Agata Duda, która zabrała głos w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Jakie stanowisko w tej sprawie ma pierwsza dama?

Agata Duda wyraziła swoje zdanie dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego. Początkowo w programie "Gość Wydarzeń" swój głos na ten temat miał zabrać jedynie prezydent Andrzej Duda, jednak w pewnym momencie jego małżonka poprosiła o przekazanie słuchawki. Jakie zdanie na temat decyzji TK i trwających w kraju protestów ma pierwsza dama?

Mogę mówić oczywiście za siebie - ja nie wyobrażam sobie, abym mogła usunąć ciążę, nawet zagrożoną. Ale wynika to z moich przekonań, z mojej wiary, ale także świadomości, że w tej niewyobrażalnie trudnej sytuacji nie zostałabym sama i miałabym wsparcie rodziny. Przez ostatnie pięć lat poznałam bardzo wiele kobiet, które pomimo tego, że miały takie prawo, nie zdecydowały się na usunięcie ciąży, wychowują ciężko upośledzone dzieci. Poznałam też takie, które dowiedziały się będąc w ciąży, że ich dzieci umrą zaraz po porodzie. Mam do tych kobiet ogromny szacunek i uważam je za bohaterki. Natomiast stawiam pytanie - czy każdy jest zdolny do heroizmu? I czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu? Tutaj mam wątpliwości - powiedziała Agata Duda.