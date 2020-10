Andrzej Duda po raz pierwszy zabrał głos w sprawie wyroku TK i protestów w kraju! 

Andrzej Duda w środę 28. października był gościem programu "Gość Wydarzeń", na antenie Polsat News. Prezydent po raz pierwszy odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji i trwających w całej Polsce protestów kobiet. Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Strajk Kobiet: Tysiące osób w całej Polsce przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego

Nie milkną echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w czwartek 22. października. Na jego mocy w Polsce nielegalna będzie aborcja z przesłanki embriopatologicznej, czyli wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W całym kraju od prawie tygodnia trwają protesty, które nabierają na sile. W środę 28. października Ogólnopolski Strajk Kobiet zaplanował strajk włoski - kobiety nie poszły do pracy, a do strajku przyłączyły się również uczelnie, między innymi z Warszawy, Gdańska czy Wrocławia. Z kolei na piątek 30. października, planowana jest blokada stolicy.

Wiele osób czekało na reakcję ze strony prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie obecnej sytuacji w kraju. Prezydent po raz pierwszy zabrał głos w tej sprawie w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.

Co Pan myśli na temat protestujących kobiet? - zapytał Bogdan Rymanowski.

Agata Duda również zabrała głos w tej sprawie.

Mogę mówić oczywiście za siebie - ja nie wyobrażam sobie, abym mogła usunąć ciążę, nawet zagrożoną. Ale wynika to z moich przekonań, z mojej wiary, ale także świadomości, że w tej niewyobrażalnie trudnej sytuacji nie zostałabym sama i miałabym wsparcie rodziny. [...] Mam do tych kobiet (które urodziły ciężko chore dzieci, przyp. red.) ogromny szacunek i uważam je za bohaterki. Natomiast stawiam pytanie - czy każdy jest zdolny do heroizmu? I czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu? Tutaj mam wątpliwości - powiedziała Agata Duda.