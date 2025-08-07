Agata Kornhauser-Duda nie czekała długo, by rozpocząć nowy etap życia po zakończeniu kadencji męża Andrzeja Dudy. Jak informuje Fakt już dzień po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego jako nowego prezydenta, była pierwsza dama wróciła do Krakowa i udała się na zakupy.

Agata Duda rozpoczęła nowy etap w życiu. Wróciła do Krakowa

W minioną środę odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP. W uroczystości wzięli udział Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda, którzy tuż po wszystkim udali się do Krakowa. Teraz Fakt informuje, że dzień po przekazaniu urzędu przez Andrzeja Dudę, była pierwsza dama w świetnym humorze wybrała się na zakupy do popularnej sieciówki z meblami. Agata Kornhauser-Duda spędziła w sklepie w Krakowie około godziny, robiąc konkretne zakupy do mieszkania. W jej wózku znalazły się plastikowe pojemniki oraz dwa regały. Na zdjęciach opublikowanych przez Fakt można zauważyć, że mimo obecności funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, Agata Kornhauser-Duda samodzielnie dźwigała zakupy i pchała załadowany wózek. Była pierwsza dama zaskoczyła swoją luźną stylizacją- do sklepu wybrała się w jeansach, które połączyła z białą koszulką i czarną marynarką. Look uzupełniły tenisówki i mała elegancka torebka. Uśmiech nie schodził jej z twarzy!

Mieszkanie państwa Dudów w Krakowie: lokalizacja i szczegóły

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem posiadają apartament o powierzchni 132 m² w dzielnicy Prądnik Biały w Krakowie. Do tego należy garaż o powierzchni 19 m². Jak wynika z oświadczenia majątkowego Andrzeja Dudy, na zakup tej nieruchomości zaciągnęli niemal półmilionowy kredyt, który nadal jest spłacany.

Ze zdjęć opublikowanych przez Fakt wynika, że teraz była pierwsza dama postanowiła nieco odświeżyć wnętrza swojego krakowskiego apartamentu.

Andrzej Duda też wrócił do Krakowa. Co robił?

W tym samym czasie, gdy Agata Kornhauser-Duda była widziana w sklepie, Andrzej Duda przebywał w okolicach Krakowa. Został zauważony przez dziennikarzy "Faktu" w czwartek, jak odwiedzał znajomego. Również on samodzielnie dźwigał duży karton, co może wskazywać na to, że para prezydencka wspólnie przygotowuje się do przeprowadzki.

Ich działania pokazują, że powrót do codziennego życia w Krakowie następuje dynamicznie i bez większego rozgłosu. Zarówno Agata, jak i Andrzej Duda nie unikają zwykłych obowiązków, takich jak zakupy czy organizacja przestrzeni domowej.

