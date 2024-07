Agata i Andrzej Dudowie złożyli Polakom świąteczne życzenia! Para prezydencka nagrała specjalne wideo, które jest dostępne w internecie. Świąteczny czas jest bardzo wyjątkowy, dlatego nie mogło zabraknąć życzeń od prezydenta. W filmiku pojawiła się Agata Duda, która coraz rzadziej decyduje się na publiczne wyjścia i wystąpienia. Czego Agata Duda i Andrzej Duda życzą Polakom?

W życzeniach od pary prezydenckiej nie zabrakło również odniesień do polityki. A nie da się ukryć, że ostatnie wydarzenia wzbudzają wiele emocji. Co podczas swojego wystąpienia powiedział prezydent, Andrzej Duda?

Możemy różnić się w poglądach, ale polityczne emocje nie powinny nam przesłonić tego, co najważniejsze: szczęścia naszych rodzin. Życzymy Państwu radości i optymizmu – zarówno dzisiaj, podczas dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, jak i przez cały następny rok. Szczególne życzenia kierujemy do wszystkich rodziców wychowujących dzieci. Zadbajmy o to, by następne pokolenia mogły żyć w Polsce spokojnej, bezpiecznej i sprawiedliwej.