Program "SuperSTARcie" miał być hitem sezonu TVP 2. Niestety, pierwsze wyniki oglądalności mówiły same za siebie - z odcinka na odcinek oglądalność programu dramatycznie spadała. Nie pomagały nawet największe gwiazdy. Przypomnijmy: "SuperSTARcia" już nic nie uratuje. Jest gorzej niż tydzień temu

W wielkim finale show ostatecznie najlepsza okazała się Natasza Urbańska, która pokonała Rafała Brzozowskiego. Choć według widzów zaśpiewała najlepiej, jej wykon nie przypadł do gusty uznanej artystce jazzowej, Adze Zaryan, która na swoim Facebooku ostro ją oceniła:

Natasza Urbańska i Rafał Brzozowski w finale kolejnego talent show. Oto Polska właśnie! Przepraszam, ale Stevie Wonder w wykonaniu Pani Urbańskiej, to nie to co lubię. Oczywiście chapeau bas za ruch sceniczny i kaloryfer, ale nóżka mi nie chodziła i tak i nie rozumiałam o czym śpiewa. Drobnostka - pisze Aga