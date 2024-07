Nowe show TVP 2 "SuperSTARcie" zapowiadane było na wielki hit. Niestety, już po pierwszym odcinku wyniki oglądalność mówiły same za siebie. Producenci postawili więc na topowe gwiazdy, które pojawiają się co tydzień w jury, jednak ten pomysł również nie przyciągnął widzów. Przypomnijmy: Kayah nie uratowała "SuperSTARcia". Oglądalność coraz bardziej dramatyczna

W ostatnim odcinku show w jury zasiedli Urszula Dudziak i Bartosz Opania. Niestety, to także nie pomogło - oglądalność show spadła do 770 tysięcy widzów przed ekranami. W porównaniu z poprzednim tygodniem - jest to mniej aż o 90 tysięcy. Tak słabego wyniku nie zaliczył dawno żaden z programów rozrywkowych nadawanych w najlepszym czasie antenowym. Dla porównania -emitowany o tej samej porze "Taniec z Gwiazdami" przyciągnął aż 3,69 milionów widzów. Czy ktokolwiek jest w stanie uratować oglądalność programu?

Szczerze w to wątpimy.

