Adriana Kalska zaskakuje zdjęciem bez makijażu, a fani komentują: "Naturalna piękność"! 

Adriana Kalska od czasu głośnego rozstania z Mikołajem Roznerskim, co jakiś czas publikuje nowe zdjęcia w mediach społecznościowych, które dotyczą głównie kolejnych projektów i nowych ról. Aktorka nie zabiera głosu w sprawie swojego życia prywatnego, ale nowe zdjęcie gwiazdy "M jak miłość" wywołało falę zaskakujących pytań. "To na pewno pani...?" - pytają fani. Adriana Kalska zaniepokoiła fanów nowym zdjęciem! Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski przez wiele lat tworzyli udany związek i planowali nawet ślub, dlatego ich rozstanie było ogromnym zaskoczeniem dla ich fanów. Obecnie para nadal spotyka się na planie serialu "M jak miłość" oraz na deskach teatru, gdzie zachowują pełen profesjonalizm i ich kontakty zawodowe wyglądają naprawdę dobrze. Teraz Adriana Kalska opublikowała zdjęcie i zaskoczyła nowym wyglądem. Aktorka już na wstępie napisała: "Tak to ja"! Tak to ja. Pozdrawiam z tego miejsca (zmojejmałejkorei) @anna_jarosik🤣 Zgłaszam gotowość do premiery 😉#zmęczenie #wypranie #alekochamtenzawód @boeingboeing_ ląduje premierowo w Warszawie w Teatrze Komedia ✈️ - napisała Adriana Kalska Oczywiście chodzi o charakteryzację do nowej roli, ale mimo to fani Adriany Kalskiej martwią się, że aktorka sporo schudła. - Jakaś nie podobna pani do siebie - To na pewno pani...? - Schudła Pani...😢 Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Adriana.Kalska (@adriana.kalska.official)