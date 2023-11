2 z 4

Szlifowanie talentu

Jej znajomi twierdzą, że Ada nie ma ani natury showmanki, ani typowego dla wielu aktorów parcia na szkło. Ona sama to potwierdza.

Wiem, że to paradoks, ale pomimo że zostałam aktorką, mam naturę introwertyczki – mówi.

Wychowała się w Słupsku, w rodzinie bursztynników. Po dziadku tradycję dziś kontynuują tata i wujek. Adriana w dzieciństwie pomagała rodzicom szlifować serduszka i pamięta, jak babcia Jadwiga przygotowywała na bursztynie nalewki. Babcia miała piękny głos, śpiewała w kościele, a wnuczka często się temu przysłuchiwała. Okazało się, że mała Ada również ma talent wokalny…

Najpierw śpiewała w domu, w piwnicy, potem w kościele, w szkolnym chórze, aż trafiła na scenę jako solistka. W klasie maturalnej dostała się do szkoły muzycznej drugiego stopnia, choć nie potrafiła grać na żadnym instrumencie. Nie planowała kariery artystycznej, bo uczyła się w klasie o profilu matematyczno-fizycznym i chciała zdawać do Szkoły Morskiej albo na politechnikę.

W ostatniej chwili złożyłam dokumenty do Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni. Na egzaminy poszłam jednak bez przekonania, bo kompletnie nie wierzyłam w siebie – wspomina Adriana.

Dziś uważa, że najlepszą szkołą dla jej głosu było śpiewanie na weselach i wieczorkach tanecznych.

To była ciężka szkoła. Musiałam być w dobrej kondycji głosowej czasem przez ponad osiem godzin i tak rozłożyć siły, by głosu starczyło do szóstej rano – mówi.

Po dwóch latach w szkole wokalnej Kalska uznała, że bliżej jej jednak do aktorstwa niż do śpiewania, i dostała się do PWST w Krakowie.