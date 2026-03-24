Adrian Szymaniak, mąż Anity Szydłowskiej-Szymaniak znany z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, w 2025 roku usłyszał diagnozę: glejak IV stopnia. Od tego momentu leczenie jest prowadzone etapami. Ma za sobą dwie operacje, radioterapię i kolejne cykle chemioterapii. Wdrożono też nowoczesną terapię wspomagającą, której celem jest hamowanie rozwoju choroby. W toku leczenia pojawiła się wznowa, dlatego plan jest kontynuowany i na bieżąco dopasowywany do wyników badań. Dziś Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielił się wyjątkowym zdjęciem i przekazał nowe wieści.

Adrian ze "ŚOPW" o kolejnych zmianach w życiu

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stara się na bieżąco informować, na jakim etapie jest jego leczenie, oraz jakie ma samopoczucie. Właśnie pokazał nowe zdjęcie z ukochaną żoną i zapowiedział, że w ich życiu szykują się kolejne zmiany:

Państwo Sz. & agent secret service TTF Optune. W przeszłości miewałem sny, że bywałem VIP’em ale moja ochrona miała inną postać. Jest z nami wszędzie i zawsze, nie wiem jak Premier, Marszałek i Prezydent wytrzymują codzienność z większą ilością security. Był to długi tydzień nie tylko w przejechanych kilometrach, ale bardzo owocny i miły zarazem. Udało nam się podjąć pewne decyzje, które znów wprowadzą pewne zmiany w naszym życiu zaczął swój wpis.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopiero co obchodzili 8. rocznicę swojego ślubu, który wzięli w ramach programu TVN. Okazuje się, że ostatnim czasie to nie była jedyna okazja do świętowania.

(...) ostatni przystanek to Szczecin, w którym nie było nas od grudnia, chrzciny i roczek syna mojego przyjaciela, oraz możliwość spotkania się w większym gronie najbliższych przyjaciół i znajomych - bezcenne.

Jaki jest stan zdrowia Adriana ze "ŚOPW"?

Anita ze "ŚOPW" przekazała nowe wieści ws. Adriana w ich 8. rocznicę programowego ślubu, a teraz on sam dzieli się najlepszymi informacjami:

Dziś nasza rocznica i nie ma nic lepszego niż wieści z rezonansu, że wszystko ze zdrowiem jest stabilnie! Badania wyszły dobrze!

